МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою в Чикаго снижаются вторую сессию подряд, так как результаты осмотра полей в США поумерили опасения, связанные с жаркой и засушливой погодой на Среднем Западе, сообщает Reuters.

Цены на кукурузу выросли, чему способствовали экспортные продажи, а также менее многообещающие по сравнению с понедельником результаты второго дня оценки посевов Pro Farmer, представленные во вторник.

Пшеница подорожала, так как трейдеры оценивали последствия еще одного удара по зернохранилищам в портах Украины и состояние американской яровой пшеницы после периода засухи.

Наиболее активно торгующиеся контракты на сою на CBOT около 12.00 по Гринвичу снизились на 0,3%, до 13,42 1/4 доллара за бушель. В понедельник контракты достигли 3-недельного пика, но затем начали падать.

Фьючерсы на сою испытывали негативное влияние со стороны ослабления рынка растительных масел.

Кукуруза на CBOT выросла в цене на 0,8%, до 4,83 1/4 доллара за бушель.

Перспективы урожая кукурузы в штате Индиана более позитивны, чем в аналогичный период предыдущего года, но ниже среднего трехлетнего уровня. При этом потенциальный объем урожая сои в штате является самым высоким за пять лет. Об этом сообщили в Pro Farmer во вторник.

Урожайность кукурузы и число стручков сои в Небраске превышаю показатели прошлого года, но остаются ниже среднего трехлетнего значения.

В понедельник в Pro Farmer сообщили, что перспективы урожая кукурузы и сои в Огайо более позитивны, чем в прошлом году и чем среднее трехлетнее значение.

"Ситуация сегодня представляется более неоднозначной, чем накануне, когда хорошие результаты оказали понижательное влияние на цены на кукурузу и сою", — говорится в записке Agritel.

Более низкая, чем ожидалось, еженедельная оценка состояния посевов в США, представленная Минсельхозом в понедельник, а также жаркая и засушливая погода на Среднем Западе усугубляют опасения относительно стресса для посевов.

В среду были нанесены удары по порту Измаил на юге Украине, и 13 000 тонн зерновых оказались уничтожены, сообщил заместитель премьер-министра Украины Олександр Кубраков.

Рынки сдержанно отреагировали на эти сообщения, так как последствия для поставок зерновых из Причерноморья в целом оказались незначительными.

В "СовЭкон" повысили прогноз урожая пшеницы в 2023 сельскохозяйственном году до 92,1 млн тонн с 87,1 млн тонн, согласно представленным во вторник данным.

Пшеница на CBOT подорожала на 0,4%, до 6,30 доллара за бушель.