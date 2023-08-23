МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. В среду котировки нефти упали на 1%, так как увеличение запасов бензина в США спровоцировало опасения относительно спроса после того, как в Японии и Европе вышли неутешительные данные по промышленной активности, сообщило агентство Reuters.

Вместе с тем цены отскочили от сессионных минимумов, поскольку инвесторы все-таки обратили внимание на более крупное, чем ожидалось, сокращение коммерческих запасов нефти в США.

По состоянию на 14.49 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent потеряли 93 цента, или 1,1%, до 83,11 доллара за баррель, ранее в среду упав на 2,5%. Фьючерсы на нефть WTI торговались с понижением на 82 цента, или 1,03%, по 78,82 доллара за баррель. Ранее в среду котировки упали на 3,4%.

По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы бензина на неделе 12-18 августа выросли на 1,5 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 888 000 баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США на отчетной неделе сократились на 6,1 млн баррелей, до 433,5 млн баррелей. Столько крупное снижение связано с ростом загруженности нефтеперерабатывающих мощностей и высоким уровнем экспорта. При этом аналитики в среднем прогнозировали падение на 2,8 млн баррелей.

"Данные EIA оказались неоднозначными", — отметил Джон Килдафф, партнер Again Capital.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) США продолжают работать почти на полную мощность, активно потребляя нефть, тогда как спрос на топливо на отчетной неделе был не очень высоким ввиду непростых экономических условий, добавляет Килдафф.