МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг растут четвертую сессию подряд и достигли 2-недельных максимумов. Как сообщает Reuters, слабые макроэкономические данные США поддержали котировки. Участники рынка ожидают начала симпозиума центральных банков мира в Джексон-Хоул.

Около 09.56 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,3%, по 1919,07 доллара за унцию. Это самый высокий уровень с 10 августа. Фьючерсы на золото на COMEX оставались почти без изменений, на уровне 1947,40 доллара.

Золото подорожало примерно на 1% в среду на фоне падения курса доллара и доходности казначейских облигаций после свежей порции американской статистики. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) США опустился в августе до 50,4 с 52 в июле. Таким образом, деловая активность близка к стагнации.

"Опасения по поводу экономики стимулировали спрос на активы-убежища, но золото остается более или менее запертым в диапазоне между 1880 и 1970 долларами", — отмечает аналитик Bank of China Сяо Фу.

Ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул, который проводит Федеральная резервная система (ФРС) США, состоится 24-26 августа. В центре внимания инвесторов находится выступление в пятницу председателя ФРС Джерома Пауэлла, который может подтвердить, что процентные ставки будут оставаться высокими в течение более длительного времени, чем ожидалось.

Повышение стоимости заимствований увеличивает альтернативные издержки владения золотом.

"В фокусе — Джексон-Хоул. Восстановление в последние четыре сессии стало возможным благодаря преодолению отметки 1900 долларов ", — констатирует Фу.

Трейдеры также ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре поставит повышение процентных ставок на паузу, учитывая резкое падение активности в производственном секторе, которое свидетельствует об ухудшении ситуации в экономике.

Серебро на рынке спот потеряло 0,8% и торговалось по 24,12 доллара за унцию. Платина подешевела на 0,2%, до 928,18 доллара, а палладий снизился в цене на 0,8%, до 1263,78 доллара.

Ближайшее сопротивление для котировок серебра располагается на 24,50 доллара, и прорыв этого уровня может повлечь за собой проверку на прочность максимума около 26 долларов, добавил Йип Джун Ронг из IG.