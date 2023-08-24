МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,28%, до 3137,37 пункта, долларовый РТС – на 0,73%, до 1043,51 пункта.