2023-08-24T18:58:26+03:00
2023-08-24T18:58:26+03:00
2023-08-24T18:58:26+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230824/841565192.html
Российский рынок акций снизился за основную торговую сессию четверга
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,28%, до... ПРАЙМ, 24.08.2023
рынки, новости, россия, рынок акций, итоги торгов
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392928.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392928.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392927.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392927.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392915.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392915.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,28%, до 3137,37 пункта, долларовый РТС – на 0,73%, до 1043,51 пункта.