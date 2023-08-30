МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Цены на медь перешли к росту на фоне падения курса доллара, вызванного слабыми данными. Как сообщает Reuters, поддержку котировкам оказывают и новые меры стимулирования активности в секторе недвижимости КНР.

Около 14.00 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME повысились в цене на 0,3%, до 8470 доллара за тонну. Во вторник контракты выросли на 1,1%.

Котировки меди перешли на позитивную территорию после выхода новых данных США. Оценка темпов роста ВВП во 2-м квартале была пересмотрена в сторону понижения, а увеличение числа рабочих мест в частном секторе в августе оказалось меньше ожидавшегося.

Учитывая эти данные, рынок еще меньше верит в возможность повышения ставки ФРС в ноябре или декабре, что оказывает давление на индекс доллара.

Слабость американской статистики дает нам "классический пример плохих новостей, которые являются хорошими новостями для рынка с точки зрения склонности инвесторов к риску", полагает аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

"Это ослабляет доллар и ведет к понижению доходности гособлигаций — и это подталкивает рынок вверх", — говорит Хансен.

Премия за медь в порту Яншань достигла во вторник максимального значения с декабря 2022 года, 52 долларов.

Поддержку рынку оказали новости о том, что два крупных китайских города смягчили ипотечные ограничения — власти продолжают пытаться стимулировать развитие сектора недвижимости.

Участники рынка ожидают публикации индексов деловой активности (PMI) для производственного сектора экономики Китая в четверг и пятницу. Предполагается, что они продемонстрирует сокращение в августе деловой активности пятый месяц подряд.

Цены на свинец на LME остаются почти неизменными, 2192 доллара за тонну, после роста в ходе сессии до 7-месячного максимума 2213 долларов.

Цены на алюминий на LME выросли на 1,6%, до 2203 долларов за тонну, на цинк — на 0,6%, до 2454 долларов, на олово — на 0,6%, до 25550 долларов. Никель подешевел на 0,1%, до 20670 долларов.