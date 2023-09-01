МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В четверг цены на сою в Чикаго снизились 3-ю сессию подряд. Однако по итогам месяца они выросли, так как сильный экспортный спрос, а также опасения по поводу засушливой погоды и ее губительного влияния на посевы оказывали поддержку рынку, сообщает Reuters.

Пшеница завершила торги с понижением, хотя ранее в ходе сессии колебалась по обе стороны от флэтовой линии. Обильное мировое предложение негативно сказывалось на котировках.

Цены на кукурузу снизили по итогам четверга и месяца в целом, поскольку дожди, прошедшие ранее в этом сезоне в США, оказали благоприятное воздействие на посевы.

Наиболее активно торгуемые фьючерсы на сою на CBOT закрылись с понижением на 18 центов, по 13,68 3/4 доллара. Это самое крупное дневное падение с 15 августа. За прошедший месяц цены на сою прибавили 2,68%, это месячный максимум с июня 2023 года.

Фьючерсы на пшеницу упали в цене на 5 центов, до 6,02 доллара за бушель, после снижения до минимума с 1 июня на отметке 5,93 1/2 доллара. В августе котировки продемонстрировали самое сильное месячное падение с ноября 2022 года, —9,69%.

Кукуруза завершила торги с понижением на 2 1/2 цента, по 4,78 1/4 доллара, при этом общее падение в августе стало самым крупным с июня 2023 года и достигло 6,58%.

Обильное предложение пшеницы из РФ оказывает понижательное давление на американские фьючерсы, хотя экспорт пшеницы из Причерноморья нарушен в связи с конфликтом в Украине.

По словам министра иностранных дел России, Москва и Анкара обсудят на этой неделе альтернативный вариант зерновой сделки.

"Долгосрочные перспективы цен на пшеницу не такие уж плохие, — считает Джо Вацлавик, президент Standard Grain. — Мировой спрос, похоже, заметно превосходит предложение".

В понедельник цены на сою в США подскочили до 30-дневного максимума 14,10 доллара за бушель на фоне активного экспортного спроса, а также жаркой и сухой погоды.

Тем не менее негативные факторы сохраняются. Так, в понедельник Минсельхоз США сообщил, что посевы сои пострадали менее значительно, чем ожидалось, от жаркой и засушливой погоды. При этом экспортный спрос сдерживается низким уровнем воды в реке Миссисипи.

"На последней неделе августа мы наблюдали небольшие продажи, — отметил Дэн Хасси, старший рыночный стратег-аналитик Zaner Group. — Однако на рынке сои все же продолжает доминировать восходящий тренд".

Падение цен на сою сдерживалось сообщениями об экспортных продажах этой культуры, поступавших от Минсельхоза США пять дней подряд. В четверг частные экспортеры сообщили о продаже 132 000 тонн сои нового урожая Китаю.

Экспортные продажи сои на неделе 18-24 августа составили 1,073 млн тонн, что соответствует ожиданиям.

Экспортные продажи кукурузы и пшеницы достигли 1,063 млн тонн и 344 100 тонн, что также укладывается в рамки прогнозов.