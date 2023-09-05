МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ведущий японский индекс во вторник завершил торги на максимальной отметке за месяц, несмотря на начало фиксации прибыли, когда Nikkei вновь поднялся выше ключевого уровня в 33000 пунктов, а также несмотря на то, что на настрой негативно повлияли слухи о новых продажах акций, сообщило агентство Reuters.

Индекс Nikkei 225 по итогам торгов повысился на 0,3% до 33036,76 пункта, после того как в ходе сессии он впервые более чем за месяц держался около психологически важного рубежа в 33000 пунктов.

Индекс более широкого рынка Topix подрос на 0,17% до 2377,85 пункта после того, как обновил 33-летний максимум, достигнув 2379,57 пункта.

Оба индекса растут уже семь дней подряд. Это их самая длинная серия роста с середины мая.

Абсолютным аутсайдером в составе Nikkei стала JFE Holdings: ее акции упали на 6% после того, как газета Nikkei сообщила, что сталелитейная компания стремится привлечь 120 млрд иен (818,39 млн долларов) за счет публичного размещения акций и еще 90 млрд иен за счет предложения международным инвесторам в сентябре 5-летних конвертируемых облигаций.

Позже компания заявила, что ее совет директоров одобрил план привлечения 211,4 млрд иен, в том числе за счет размещения акций на 121,5 млрд иен.

Худшую динамику из 33 отраслевых групп на Токийской фондовой бирже показал субиндекс железорудного и сталелитейного сектора: в какой-то момент он падал более чем на 2,5%, а по итогам дня потерял 1,08%. В понедельник он, напротив, стал лидером роста, набрал 4,11%.

"Я не удивлен некоторому спаду на рынке, — говорит Кендзи Абэ, стратег по акциям в Daiwa Securities. — Динамика японских акций в последнее время была настолько хорошей, что вполне естественно, что инвесторы зафиксируют часть прибыли".

Между тем новости о JFE "вызвали опасения по поводу баланса предложения и спроса на японские акции, — считает Абэ. — Теперь, когда цены акций высоки, я думаю, что больше компаний может обдумать выпуск новых акций".

В целом стратег ожидает, что Nikkei постепенно поднимется до уровня в 35000 пунктов, прогнозируемого им на конец марта, а в ближайшее время индекс получит поддержку от аналитиков, которые улучшат оценки прибыли после успешного сезона отчетности, прошедшего этим летом.