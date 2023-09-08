МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Цены на медь могут продемонстрировать на заканчивающейся неделе самое большое падение с недели 5-11 августа в условиях укрепления доллара и неготовности инвесторов к риску, сообщает Reuters.

По состоянию на 05.53 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME упали в цене на 0,5%, до 8282 долларов за тонну. С начала недели котировки просели на 2,6%.

Октябрьские фьючерсы на медь на SHFE понизились в цене на 0,5%, до 68 810 юаней (9370,57 доллара) за тонну. В Шанхае цены на медь тоже, по-видимому, завершат неделю падением.

Напротив, индекс доллара может продемонстрировать самое длительное по количеству недель в плюсе повышение за девять лет, что негативно отразилось на котировках цветных металлов, которые стали менее доступными для держателей иных валют.

Фондовая биржа в Гонконге закрыта в условиях накрывшего города сильнейшего ливня за время ведения статистики — за 140 лет.

"Рынок металлов следует общемировому тренду на ограничение рисков. Из-за тайфуна в Гонконге все закрыто. Так что мы избежали "кровавой бани" на рынке акций", — говорит трейдер.

Укрепление доллара против оффшорного юаня и рост курса иены также оказали давление на цены на металлы.

Цены на алюминий на LME опустились на 0,9%, до 2177 долларов за тонну, на никель — на 1,2%, до 20 240 долларов, на цинк — на 1%, до 2456 долларов, на свинец — на 0,2%, до 2225 долларов, на олово — на 1,5%, до 25 700 долларов.

Олово на LME может подешеветь по итогам третьей недели подряд — в том числе из-за опасений по поводу поставок из Мьянмы.

Свинец на SHFE может завершить в плюсе четвертую неделю подряд, в то время как на LME свинец откатился за неделю на 1%, что стало самым большим падением его котировок с 4 августа.