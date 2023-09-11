МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Цены на медь выросли в понедельник в Азии на фоне позитивных настроений, поводом для которых стали экономические данные Китая и улучшение перспектив спроса, сообщило агентство Reuters. Пекин осуществил дополнительные меры поддержки национальной валюты и сектора недвижимости.

По состоянию на 07.46 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME повысились на 1,6%, до 8375,50 доллара за тонну. По итогам предыдущей недели они упали на 3%.

Наиболее активно торгующиеся октябрьские фьючерсы на медь на SHFE завершили дневную сессию ростом на 0,4%, до 69 080 юаней за тонну.

Власти некоторых городов Китая ослабили ограничения в отношении приобретения жилья в рамках последнего пакета мер оживления спроса в секторе недвижимости, который является одним из крупнейших потребителей меди.

В понедельник Народный банк Китая поднял юань от минимума за 16 лет против доллара США, установив срединный курс с самом большим в истории отклонением от прогноза и просигнализировав этим о нежелательности ослабления национальной валюты.

Слабость юаня оказывает давление на цены на медь — низкий курс делает ее импорт более дорогим.

Новые банковские кредиты в Китае в августе превысили ожидания. Таким образом, еще один индикатор указывает на возможную стабилизацию ситуации в китайской экономике, способствуя тем самым улучшению настроений.

Впрочем, спрос на медь оставался в первую неделю сентября достаточно вялым — хотя в этот период обычно начинается сезонное восстановление. Это привело к росту запасов рафинированной меди.

Запасы меди на складах SHFE выросли на прошлую неделю до 54 955 тонн — они продолжают увеличиваться уже третью неделю подряд.

Данные по инфляции в США позднее на этой неделе позволят составить лучшее представление о перспективах ключевой ставки.

Цены на алюминий на LME повысились на 1,1%, до 2208,5 доллара за тонну, на цинк- на 1,5%, до 2481 доллара, на никель — на 2,1%, до 20 480 долларов, на олово — на 0,1%, до 25 610 долларов, на свинец — на 0,9%, до 2248,5 доллара.

Цены на алюминий на SHFE выросли на 0,5%, до 19 150 юаней за тонну, на цинк — на 0,3%, до 21 480 юаней, на свинец — на 0,4%, до 17 085 юаней. Никель подешевел на 0,2%, до 166 450 юаней за тонну, олово — на 1,2%, до 217 750 юаней.