МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные индексы Уолл-стрит повысились на открытии торгов, при этом заметный рост демонстрируют акции компании Tesla. Инвесторы ждут данных по инфляции, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе, рассчитывая по ним предугадать, каким будет курс Федеральной резервной системы США в отношении процентной ставки, сообщает Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average в начале торгов вырос на 73,42 пункта, или на 0,21%, до 34 650,01 пункта.

Индекс S&P 500 поднялся на 23,49 пункта, или на 0,53%, до 4480,98 пункта, а индекс Nasdaq Composite — на 122,51 пункта, или на 0,89%, до 13 884,03 пункта.