МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Котировки золота в понедельник повышаются на фоне снижения доллара США, сообщает Reuters. В центре внимания рынка остаются данные США по инфляции, которые, вероятно, окажут влияние на траекторию процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 15.21 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1922,40 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,2%, до 1946,70 доллара за унцию.

"Заявления управляющего Банка Японии о возможном отказе от политики (отрицательных) процентных ставок спровоцировали ралли на рынках валют, что оказало давление на доллар. Снижение доллара несколько поддержало цены на золото", — отметил Филлип Страйбл, главный рыночный аналитик Blue Line Futures.

Для роста фьючерсов на золото выше 2000 долларов за унцию ФРС должна просигнализировать о склонности к менее жесткой денежно-кредитной политике, а индекс доллара и доходность казначейских облигаций должны снизиться, добавил Страйбл.

Индекс доллара снизился на 0,6% против корзины других основных валют, сделав золото менее дорогим для иностранных покупателей.

Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций повысилась, что ограничивает потенциал роста котировок золота.

Трейдеры готовятся к публикации индекса потребительских цен (CPI) США, намеченной на среду. Эти данные могут оказать влияние на решение ФРС по процентным ставкам.

Согласно разработанному CME индикатору FedWatch, трейдеры оценивают в 93% вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений на заседании, намеченном на 19-20 сентября. Между тем вероятность повышения процентных ставок на ноябрьским заседании оценивается в 41%.

В преддверии заседания руководители ФРС просигнализировали о том, что они не стремятся к повышению процентных ставок. Однако практически никто из них не говорит о том, что победа над высокой инфляцией уже одержана.

Цены на золото, вероятно, будут получать поддержку выше уровня 1900 долларов, если доллар продолжит снижение на ожиданиях, что ФРС завершила цикл повышения процентных ставок, отметил Мэтт Симпсон, старший аналитик City Index.

Серебро подскочило в цене на 0,5%, до 23,01 доллара за унцию, платина прибавила 0,5%, до 897,18 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,4%, до 1203,07 доллара за унцию.