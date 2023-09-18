МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть марки Brent держатся выше 94 долларов за баррель на торгах в понедельник. Как сообщает Reuters, в фокусе внимания инвесторов — перспективы увеличения дефицита предложения в 4-м квартале после продления ограничений добычи Саудовской Аравией и Россией.

Около 10.39 по Гринвичу фьючерсы на Brent подорожали на 52 цента, до 94,45 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI повысились в цене на 66 центов, до 91,43 доллара.

В результате 3-недельного ралли котировки Brent и WTI достигли максимумов с ноября и теперь нацеливаются на самый сильный квартальный рост с 1-го квартала 2022 года, когда Россия начала военную спецоперацию в Украине.

"Что удивляет, так это то, как устойчиво ралли цен на нефть, несмотря на все опасения относительно уменьшения спроса в Европе и Китае ввиду серьезного замедления их экономик. Это свидетельствует о том, насколько дефицитным стало предложение", — говорит Мариос Хаджикириакос из XM.

Китай, воспринимающийся как ключевой драйвер роста спроса на нефть, по-прежнему является источником наиболее крупных рисков ввиду слабости постпандемийного восстановления его экономики.

Впрочем, серия мер стимулирования и летний бум путешествий поддержали промышленное производство и потребительские расходы, продемонстрировавшие восстановление в прошлом месяце. Китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) наращивают производство в условиях высокой маржинальности экспорта.

"Отсутствие устойчивого прогресса, тем не менее, будет расцениваться как крупный провал со стороны предложения", — полагает Тамаш Варга из PVM.

Трейдеры будут следить за решениями и риторикой центральных банков, включая ФРС, на этой неделе и ключевыми экономическими данными Китая.

Укрепляется консенсус в отношении того, что ключевые ставки близки к пику, так как инфляционное давление, в целом, успешно обуздано, считает Варга.

"Инвесторы, правда, по-прежнему не знают, когда центробанки начнут снижать их (ставки), — добавляет Варга. — Мантра "более высокие ставки на более длительное время" в конечном итоге негативно отразится на экономическом росте и повлияет на спрос на нефть".

Саудовская Аравия и Россия в сентябре продлили режим сокращения добычи до конца года, но остается неясным, последуют ли затем новые продления.

"Вопрос в том, станут ли саудиты и далее поддерживать дефицит, учитывая риск того, что высокие цены в какой-то момент несомненно стимулируют добычу сланцевой нефти в США", — говорит аналитик Investec Каллум Макферсон.