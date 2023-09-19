МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Цены на медь продолжают падать на торгах во вторник в преддверии двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США, передает Reuters. Инвесторы опасаются того, что продолжительный период высоких ставок негативно отразится на спросе на металлы. Кроме того, продолжают увеличиваться запасы меди на биржевых складах.

Около 10.00 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на LME подешевели на 1%, до 8278 долларов за тонну. На прошлой сессии они упали в цене на 0,6%.

Предполагается, что ФРС не станет повышать ставки в среду, однако перспектива сохранения их на высоком уровне длительный срок для борьбы с инфляцией провоцирует неопределенность на финансовых рынках.

"Мы ждем сохранения высокой стоимости заимствований в течение более долгого периода, так как макроэкономические данные остаются по преимуществу сильными. В свою очередь, хотя инфляция замедляется, эта проблема еще не решена, особенно в условиях возобновления роста цен на энергоносители", — комментирует Нитеш Шах, аналитик по сырьевым рынкам из WisdomTree.

"Нет ничего, что давало бы рынку металлов ощутимые импульсы в том или ином направлении. Сегодня цены немного понизились ввиду китайского фактора и неопределенности в отношении того, насколько долго ФРС будет сохранять ориентацию на сравнительно более жесткую денежно-кредитную политику", — добавляет Шах.

Правительство КНР предприняло некоторые — относительно скромные — меры стимулирования, однако экономический рост остается вялым, а инвесторы обеспокоены ситуацией в строительном секторе. Процент американских компаний, с оптимизмом оценивающих 5-летние перспективы экономики Китая, упал в текущем году до 52%, рекордного минимума с момента начала проведения таких опросов в 1999 году.

Наиболее активно торгующиеся октябрьские фьючерсы на медь на SHFE понизились в цене на 0,8%, до 68 790 юаней (9426,52 доллара) после отката на 0,4% в понедельник.

Кроме того, трейдеры продолжают отслеживать снижение китайского юаня против доллара. Ослабление национальной валюты Китая также может отразиться на внутреннем потреблении промышленных металлов, номинированных в долларах.

Понижательное давление носит временный характер, сообщили во вторник китайские государственные СМИ. С начала года падение юаня против доллара составило более 5%.

Запасы меди на складах LME продолжают увеличиваться, иллюстрируя тем самым рост предложения в условиях слабого спроса. С середины июля эти запасы увеличились на 175%, до 149 600 тонн, наивысшего уровня с мая 2022 года.

Алюминий на LME подешевел на 0,4%, до 2211 доллара за тонну, цинк — на 2%, до 2494 долларов, свинец — на 1,4%, до 2216,5 доллара, никель — на 1%, до 19 670 долларов, олово — на 1,8%, до 25 700 долларов.