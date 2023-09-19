МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника отступила от максимумов после выхода информации о поднятии экспортной пошлины до 250 долларов за тонну, при этом дизельное топливо продолжило сентябрьскую традицию каждодневных ценовых рекордов, свидетельствуют данные торгов. Путин прокомментировал текущую ситуацию с ценами на бензин

В пятницу источник в отрасли сообщил РИА Новости, что правительство России рассматривает увеличение экспортной пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну для стабилизации цен на топливо в стране.

Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подешевела на 3,03%, до 68 372 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 снизилась на 3,48%, до 72 961 рубля за тонну. При этом максимально в течение сессии цена на марку Аи-92 и Аи-95 росла до 70 508 и 76 876 рублей за тонну соответственно.

В то же время стоимость дизельного топлива обновила тринадцатый за сентябрь рекорд, и тринадцатый раз подряд. По итогам торгов вторника она выросла на 0,46%, до 75 036 рублей за тонну. За август эта цена выросла на 18,5% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

Стоимость мазута за вторник выросла на 1,11%, до 37 945 рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 14,9%, до 77 313 рублей за тонну.

В России принят закон о корректировке топливного демпфера — механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.