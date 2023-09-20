МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть упали примерно на 1% на торгах в среду в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. Инвесторы не уверены в том, когда ставка достигнет пика и насколько сильно высокие ставки повлияют на спрос на энергоносители, передает Reuters.

Цены понижались, несмотря на сокращение коммерческих запасов в США сильнее ожиданий и сравнительно слабый уровень добычи сланцевой нефти в США — это предвещает ограниченность предложения в ближайшие месяцы.

Около 06.50 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 88 центов, или 0,9%, до 93,46 доллара за баррель. Во вторник цены на Brent достигали 95,96 доллара, максимальной отметки с ноября.

Ближайшие фьючерсы на WTI упали в цене на 1%, или 97 центов, до 90,23 доллара за баррель, после роста до 10-месячного максимума 93,74 доллара днем ранее. В среду наступает срок экспирации октябрьского контракта на WTI. Наиболее активно торгующиеся ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 82 цента, или 0,9%, до 89,66 доллара за баррель.

"Ралли цен на нефть взяло небольшую паузу, так как каждый трейдер ждет ключевого решения ФРС, которое может определить, будет ли приземление американской экономики 'мягким' или 'жестким'", — говорит Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

Мойя добавляет, что предложение на рынке нефти остается "очень ограниченным" и будет таким и далее в краткосрочной перспективе.

"Если на Уолл-стрит не усилится нервозность в отношении того, что ФРС 'убивает' экономику, то перспективы спроса на нефть (лишь) немного ухудшатся, однако зимой на рынке без сомнений образуется дефицит предложения", — полагает Мойя.

На этой неделе в центре внимания инвесторов находятся заявления ключевых центральных банков по денежно-кредитной политике. Они помогут оценить перспективы экономического роста и спроса на топливо. В том числе в среду в 18.00 по Гринвичу станет известно решение ФРС. Предполагается, что ФРС оставит ставку неизменной, в фокусе внимания участников рынка — заявление центробанка по поводу дальнейшего направления денежно-кредитной политики.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об уменьшении запасов нефти в США на отчетной неделе на 5,25 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ждали падения запасов на 2,2 млн баррелей.

Мы пересмотрели годовой прогноз цен на нефть Brent в сторону повышения до 100 долларов за баррель с 93 долларов за баррель ранее, так как мы ожидаем умеренного ускорения сокращения запасов. Ключевым же фактором является то, что существенно более низкое предложение ОПЕК и увеличение спроса нивелируют рост предложения американской нефти. Об этом говорится в представленной в среду аналитической записке Goldman Sachs.

"В целом мы полагаем, что ОПЕК сможет удержать цены на нефть Brent в диапазоне 80-105 долларов за баррель в 2024 году, опираясь на сильный рост мирового спроса, сконцентрированный в Азии, а также активно используя рычаги влияния на ценообразование", — добавляют в Goldman Sachs.

Кроме того, Россия рассматривает вопрос о введении экспортных пошлин на все типы нефтепродуктов в размере 250 долларов за тонну — что намного выше текущих уровней — на срок с 1 октября 2023 года до июня 2024 года для решения проблемы нехватки топлива на внутреннем рынке. Об этом источники сообщили Reuters во вторник.

В то же время добыча сланцевой нефти в США может упасть в октябре до 9,393 млн баррелей в день, самого низкого уровня с мая 2023 года. Саудовская Аравия и Россия же продлили до конца года срок добровольного дополнительного сокращения добычи в совокупности на 1,3 млн баррелей в день.

Что касается спроса, то импорт нефти в Индию в августе упал третий месяц подряд, согласно представленным во вторник официальным данным. Причинами этого стали ремонтно-технические работы на НПЗ и уменьшение поставок из России.

Компания Exxon Mobil Corp.намерена увеличить производство в Нигерии почти на 40 000 баррелей в день, о чем сообщил представитель правления компании во вторник.