МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Китайский юань в среду был подвержен небольшим колебаниям, в целом демонстрируя устойчивость против доллара США, тогда как Народный банк Китая установил более высокий срединный курс национальной валюты и сохранил ключевые процентные ставки без изменений. Тем временем трейдеры внимательно следят за Федеральной резервной системой США, которая позднее в среду, как ожидается, должна оставить процентные ставки неизменными, при этом, вероятно, просигнализировав о готовности бороться с угрозой инфляции на фоне более высоких цен на нефть, сообщает Reuters.

Пара доллар США/юань на момент написания статьи торговалась по 7,2975, ранее достигнув 7,2995, максимума с 11 сентября, хотя и оставалась вблизи уровня закрытия предыдущего дня. До открытия торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1732 за доллар, самом высоком уровне за пять недель.

Юань в последние несколько недель рос против доллара в связи с признаками стабилизации экономической ситуации в Китае, а также ввиду усилий центрального банка по поддержке национальной валюты, которая с начала года упала примерно на 5,5%.

Любые признаки стабилизация данных по кредитованию и потребительским расходам будут оказывать поддержку юаню, однако пока преждевременно ожидать восстановления в 4-м квартале, говорилось в аналитической записке Maybank. "Процесс формирования дна, скорее всего, будет долгим и неровным", — полагают в банке.

Ослабление юаня заставило Пекин более осторожно подходить к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. В среду НБК оставил ключевые ставки без изменений, как и ожидалось.

Представитель центрального банка Цзоу Лань заявил, что Китай будет пресекать нарушения в порядке функционирования рынка и принимать меры по предотвращению избыточного изменения валютного курса. Он также отметил, что следует уделять больше внимания динамике юаня против корзины других валют, а не только против доллара США.

"Курс юаня против доллара обычно обсуждается более активно, однако на самом деле динамика юаня против корзины валют дает более всеобъемлющее представление об изменениях в стоимости (национальной) валюты", — сообщил Цзоу.

Индекс юаня, рассчитываемый валютной торговой площадкой CFETS, в среду вырос до 98,51, максимального уровня с конца мая.