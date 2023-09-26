МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит сегодня снижаются. Как сообщает Reuters, инвесторы продолжают обдумывать перспективы длительного сохранения ограничительной политики ФРС США и ее влияние на экономику.

Dow Jones Industrial Average в начале торгов упал на 144,20 пункта, или 0,42%, до 33862,68 пункта. S&P 500 снизился на 24,56 пункта, или 0,57%, до 4312,88 пункта. Nasdaq Composite упал на 90,36 пункта, или 0,68%, до 13180,96 пункта.