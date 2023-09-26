МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник повышаются после падения к 2-недельному минимуму ранее в ходе сессии. Инвесторы оценивают сомнения в устойчивости спроса на фоне неопределенных перспектив экономики и ожидания более ограниченного предложения до конца года, передает Reuters.

Около 14.47 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 43 цента, до 93,72 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 59 центов, до 90,27 доллара за баррель.

"Цены на нефтепродукты остаются под давлением ввиду опасений, что высокие цены на нефть в течение длительного времени наряду с высокими процентными ставками могут привести к ослаблению спроса", — отметил Энди Липоу из Lipow Oil Associates LLC.

Индекс доллара во вторник достиг 10-месячного максимума. Повышение доходности казначейских облигаций сделало американскую валюту более привлекательной для инвесторов.

Рост доллара обычно оказывает давление на потребление нефти, делая ее более дорогой для держателей других валют.

"Угроза 'шатдауна' правительства США и его потенциальное воздействие на кредитный рейтинг страны также может быть значимым фактором для цен на нефть, которым все труднее дается приближение к магической цели 100 долларов за баррель", — говорит Тамаш Варга, аналитик в PVM.

В понедельник цены на нефть по преимуществу держались у флэтовой линии после того, как Россия смягчила ограничительные меры на экспорт бензина и дизельного топлива. РЖД и Транснефти разрешено выполнить поставки, которые были приняты к перевозке и (или) транспортировке до введения ограничений. Кроме того, из-под действия запрета выведены относительно более высокосернистые газойль и бункерное топливо.

Однако запрет на экспорт высококачественных дизельного топлива и бензина сохраняется.

Предложение на рынке нефти остается ограниченным, так как Саудовская Аравия и Россия продлили срок дополнительного добровольного сокращения добычи до конца года. "Предложение нефти, как ожидается, будет относительно низким в обозримом будущем. Соответственно, любое проседание цен, даже если оно покажется пугающим, не продлится долго", — добавляет Варга.

Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные по запасам в США позднее во вторник. Опрошенные Reuters аналитики полагают, что 16-22 сентября запасы сократились на 1,7 млн баррелей.