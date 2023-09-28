МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу в среду в Чикаго подорожали после снижения по итогам сессии вторника, сообщает Reuters. Котировки кукурузы и соевого масла получили поддержку на фоне роста цен на энергоносители, отмечают аналитики.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились, а контракты на твердую краснозерную озимую пшеницу в Канзас-Сити (K.C.) достигли 2-летнего минимума.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT завершили сессию среды с повышением на 3 1/2 цента, по 4,83 1/4 доллара за бушель. В ходе сессии котировки подскочили до максимума с 12 сентября 4,86 3/4 доллара за бушель. Фьючерсы на кукурузу выросли примерно на 3% с 18 сентября, когда они завершили торги на минимуме с декабря 2020 года.

"Я думаю, что этот рост в основном обусловлен повышением цен на энергоносители", — отметил Марк Содерберг из ADM Investor Services. Цены на нефть в среду подскочили на 3%, до максимумов этого года.

Рост цен на энергоносители поспособствовал повышению фьючерсов на соевое масло, которые в среду подскочили примерно на 0,9%, тогда как котировки соевого шрота упали почти на 0,9%, добавил Содерберг.

По словам Содерберга, на рынках кукурузы и сои почти не наблюдалось других драйверов. Участники рынка ожидают данных Минсельхоза США по запасам, публикация которых намечена на пятницу.

"Торги в основном происходят на фоне технических факторов", — отметил Джо Дэвис из Futures International.

Ноябрьские фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 1/2 цента, до 13,03 1/4 доллара за бушель, и оказались немного ниже скользящей средней за 100 дней, которую котировки неоднократно испытывали на прочность после падения ниже нее 21 сентября.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 9 1/2 цента, до 5,79 1/2 доллара за бушель. По словам трейдеров, в рамках тендера египетская госкомпания GASC предпочла болгарскую и румынскую пшеницу российской.

Египетская госкомпания GASC в среду в рамках международного тендера приобрела 170 000 тонн пшеницы.

GASC приобрела 60 000 тонн румынской пшеницы с поставкой 10-20 ноября и 110 000 тонн румынской и болгарской пшеницы с поставкой 21-30 ноября.

По словам трейдеров, правительство России ввело неофициальную минимальную экспортную цену на пшеницу на уровне 270 долларов за тонну, исключая транспортные расходы, чтобы несколько замедлить экспорт и снизить цены на муку на внутреннем рынке.

Наиболее активно торгующиеся контракты на твердую краснозерную озимую пшеницу в Канзас-Сити (K.C.) упали до 2-летнего минимума и завершили сессию среды с понижением на 16 центов, по 6,94 1/2 доллара за бушель. Декабрьские фьючерсы на яровую пшеницу в Миннеаполисе закрылись на минимуме для текущего контракта.