МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Цены на цинк и другие цветные металлы растут в четверг в Лондоне на данных, свидетельствующих о сокращении запасов на биржевых складах, а также вследствие ослабления доллара США, передает Reuters.

Около 11.30 по Гринвичу фьючерсы на цинк на LME торговались с повышением на 3,9%, по 2572,5 доллара за тонну. Ранее контракты достигли самого высокого уровня с 14 сентября 2585 долларов за тонну.

Обеспеченные варрантами запасы цинка на складах LME упали до 57 225 тонн, минимума с мая, после аннулирования варрантов на 19 225 тонн цинка.

"Цветные металлы, и прежде всего цинк, игнорируют всеобщее нежелание рисковать, порожденное ростом цен на энергоносители, доходностей облигаций и доллара", — сказал Оле Хансен, главный стратег-аналитик по сырьевым рынкам в Saxo Bank.

"Любой признак ускорения спроса, о котором просигнализирует отмена варрантов на LME, может обеспечить ценам более сильный, чем ожидается, импульс к росту", — добавил он.

Аннулирование варрантов указывает на запланированный отток металла со складов LME.

Запасы цинка на складах SHFE снизились на 30% по сравнению с уровнем, наблюдавшимся в пятницу.

В Китае 29 сентября начнется ежегодная праздничная неделя.

Подобные существенные отмены варрантов в преддверии праздников в Китае усугубляют ситуацию, так как в течение недели на LME будут отсутствовать китайские трейдеры.

В то же время индекс доллара отступил от самого высокого с ноября уровня.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,7%, до 8169 долларов за тонну. Запасы меди на складах SHFE сократились на 28% по сравнению с уровнем пятницы, но запасы меди в системе LME остаются максимальными с мая 2022 года.

Алюминий на LME подорожал на 1,1%, до 2262 долларов за тонну, свинец прибавил 0,5%, до 2163,50 доллара за тонну, олово выросло на 0,8%, до 25 850 долларов за тонну. Однако никель потерял 0,5% и торговался по 18 910 долларов.