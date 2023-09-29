МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США продолжают рост. Как показали данные, тщательно отслеживаемый показатель инфляции в августе был ниже, чем ожидалось. Это подкрепило надежды на паузу в процессе повышения процентных ставок ФРС, передает Reuters.

Министерство торговли сообщило, что индекс цен расходов на личное потребление (PCE), считающийся излюбленным показателем инфляции у ФРС, вырос в августе на 0,4%, тогда как ожидался рост на 0,5%.

Без учета волатильных цен на продукты и энергоносители индекс вырос в августе на 0,1%, тогда как ожидалось повышение на 0,2%.

На момент написания статьи e-mini на DJIA выросли на 181 пункт, или 0,53%, e-mini на S&P 500 повысились на 27 пунктов, или 0,62%, e-mini на Nasdaq 100 — на 129,25 пункта, или 0,87%.