МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Котировки золота в пятницу продолжают снижаться, нацеливаясь на падение по итогам месяца и квартала, поскольку рынок все больше рассчитывает на то, что процентные ставки Федеральной резервной системы (ФРС) будут высокими в течение более длительного времени, сообщает агентство Reuters.

Около 15.20 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,5%, до 1855,95 доллара за унцию, а фьючерсы на золото опустились на 0,3%, до 1872,30 доллара за унцию.

"Хорошо это или плохо, но перспективы цен на золото во многом зависят от денежно-кредитной риторики ФРС", — считает Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

Индекс доллара и доходность 10-летних казначейских облигаций могут продемонстрировать рост по итогам квартала.

Инвесторы покупают золото в качестве надежного актива на случай, если центральному банку США не удастся совершить мягкую посадку экономики. Поскольку перспективы роста американской экономики в ближайшие месяцы туманны, интерес к золоту, скорее всего не иссякнет, рассуждает Оле Хансен из Saxo Bank.

Спот-цены на серебро снизились на 0,4%, до 22,51 доллара за унцию и по итогам квартала потеряли 1%.

Котировки платины выросли на 0,6%, до 909,94 доллара, а палладий опустился в цене на 1,2%, до 1256,68 доллара. Оба металла могут завершить квартал с повышением.