МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Японская иена в среду торговалась почти без изменений или с небольшим повышением против доллара США, восстановившись с уровня 150 иен за доллар США, за которым внимательно следят на рынке, сообщает Reuters. Наблюдавшийся во вторник непродолжительный рост иены вызвал разговоры среди участников рынка о том, что японские власти могли прибегнуть к интервенции для поддержки национальной валюты.

Индекс доллара США, отражающий его стоимость против шести основных валют, снизился на 0,2%, до 106,73, утратив некоторую часть завоеванных недавно позиций после выхода более слабого, чем ожидалось отчета по числу рабочих мест в частном секторе США от ADP. Тем не менее, индекс доллара остается вблизи максимума почти за 11 месяцев 107,34, достигнутого на предыдущей сессии.

Доллар вернул себе часть утраченных позиций после выхода данных, которые показали, что промышленные заказы в США в августе выросли на 1,2% против прогнозировавшегося роста на 0,2%. Это более чем нивелирует умеренное снижение индекса менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг США в сентябре.

К моменту написания статьи иена торговалась почти без изменений, по 149,08 иены за доллар после неожиданного роста почти на 2% на некотором этапе торгов во вторник, до 147,30 иены за доллар, самого высокого уровня за три недели. Этот рост наблюдался после падения иены до 150,165 иены за доллар, самого низкого уровня с октября 2022 года.

"Пара доллар/иена сейчас торгуется довольно близко к уровням, которые мы видели всего три сессии назад, что говорит о том, что вчерашняя динамика пары вряд ли была вызвана интервенцией", — сказала Хелен Гивен, валютный трейдер Monex USA в Вашингтоне.

"Я вижу чрезмерную реакцию рынка на достижение психологически важного уровня 150. Инвесторы так хотят верить, что японские власти прибегли к интервенции, что они учли ее еще до того, как что-то произошло", — добавила она.

Заместитель министра финансов Японии Масато Канда не стал комментировать предположения об интервенции, однако сообщил, что были предприняты лишь "шаги, которые нашли понимание у властей США".

Данные по денежному рынку Банка Японии показали в среду, что Япония, скорее всего, не проводила интервенцию на валютный рынок во вторник.

Мнение аналитиков разделилось по этому вопросу.

"Вмешательство (японских властей) на этой отметке вполне соответствует недавним предупреждениям официальных лиц и их прошлым действиям", — отметил Джеймс Малкольм, глава отдела валютной стратегии UBS.

В прошлом году правительство Японии впервые с 1998 года прибегло к интервенциям на валютном рынке с целью поддержки иены.

В этом году иена упала примерно на 14% против доллара, так как доходность американских казначейских облигаций резко выросла по сравнению с доходностью японских гособлигаций на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Доллар США снизился после роста в предыдущие два дня на 0,85% при поддержке позитивных данных, вышедших во вторник и показавших неожиданный рост числа вакансий в США в августе.

Пара евро/доллар выросла на 0,2%, до 1,0485. Однако пара торгуется не далеко от зафиксированного во вторник минимума 1,0448, который стал самым низким уровнем с декабря, что вызывает разговоры о возможности падения до 1,000.

Евро вырос, несмотря на то, что данные показали более сильное, чем ожидалось падение розничных продаж в еврозоне в августе, а также указали на вероятное сокращение ВВП блока в прошлом квартале.

За последние три месяца доллар вырос примерно на 3,5% при поддержке резкого роста доходности американских облигаций, в то время как экономический рост оставался сильным, а ФРС, видимо, намерена сохранять высокие процентные ставки в течение более длительного периода времени, чем ожидалось ранее.

"Инвесторы, ставящие на рост доллара, все еще выигрывают, — сказала Гивен из Monex. — В последние пару месяцев отчет ADP (по числу рабочих мест в частном секторе) был существенно неточен по сравнению с данными по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, поэтому я ожидаю восстановления доллара после утренней слабости и перехода к росту на сегодняшней и завтрашней сессиях".

Пара британский фунт/доллар выросла на 0,3%, до 1,2112, восстановившись после падения почти до 7-месячного минимума 1,20535 на предыдущей сессии.

Новозеландский доллар упал после того, как Резервный банк Новой Зеландии принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 5,5%, так как его руководители стали более уверены в том, что осуществленные ранее повышения ставки имеют эффект и помогают снизить инфляцию в соответствии с желаниями центробанка.

На фоне решения РБНЗ пара новозеландский доллар/доллар США упала более чем на 0,2%, достигнув ранее самого низкого уровня почти за один месяц 0,5871. На момент написания статьи она торговалась с повышением на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия вторника, по 0,5901.