МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. На торгах в пятницу фьючерсы на нефть держатся у флэтовой линии. Как сообщает Reuters, по итогам недели котировки могут продемонстрировать понижение на фоне опасений в отношении спроса ввиду неясных макроэкономических перспектив, а также частичного снятия Россией ограничительных мер на экспорт топлива.

К 08.17 фьючерсы на Brent выросли в цене на 15 центов, или 0,18%, до 84,22 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросли в цене на 20 центов, или 0,24%, до 82,51 доллара.

В пятницу Россия объявила о снятии запрета на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом. Однако производитель при этом должен поставлять на внутренний рынок не менее 50% от произведенного им дизельного топлива.

Почти три четверти объема российского экспорта дизельного топлива доставлялось с помощью трубопроводов в 2022 году.

Ограничительные меры на экспорт бензина из России остаются в силе.

Фьючерсы на Brent могут упасть по итогам недели на 12%, а на WTI- на 9% на фоне опасений относительно того, что сохранение высоких процентных ставок более длительное время в США замедлит рост мировой экономики и ослабит спрос на топливо.

Озабоченность перспективами спроса отодвинула на второй план сделанные Саудовской Аравией и Россией ранее на этой неделе заявления о сохранении введенных ими ограничений на добычу и экспорт (в совокупности речь идет о 1,3 млн баррелей в день) до конца года.

В пятницу рынок будет ждать ежемесячных данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, чтобы оценить состояние американской экономики.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в случае продолжения роста инфляции, заявила член Управляющего совета регулятора Изабель Шнабель в интервью хорватскому изданию Jutarnji list.