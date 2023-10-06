МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании в пятницу в основном растут на фоне сомнений в устойчивости предложения. Работники СПГ-терминалов компании Chevron в Австралии угрожают возобновить забастовку на фоне неудачи в ходе переговоров, передает Reuters.

Около 08.36 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF подорожали на 0,70 евро, до 37,00 евро за мегаватт-час. Контракты с поставкой на следующий день подешевели на 0,45 евро, до 28,00 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG.

В четверг попытки заключить окончательное соглашение о прекращении забастовок на двух СПГ-объектах Chevron в Австралии завершились неудачей. Работники проголосовали за возобновление забастовки после того, как профсоюз обвинил компанию Chevron в невыполнении обязательств.

Кроме того, температуры воздуха начали снижаться после необыкновенно теплой для этого времени года погоды, и спрос на отопление возрос, отметил аналитик LSEG Тимоти Крамп.

"Тем не менее объем заявок на поставку природного газа из Норвегии увеличился на 24% и достиг максимума с августа", — добавил он.

Хранилища природного газа в Европе заполнены на 96,47%, согласно данным Gas Infrastructure Europe.

Ожидается, что скорость ветра в Великобритании на выходных снизится, что может поспособствовать повышению спрос на природный газ со стороны электростанций.

Пиковая ветровая генерация в Великобритании в пятницу, вероятно, составит около 15,9 гигаватт, а в субботу опустится до 11,7 гигаватт, тогда как совокупные мощности составляют около 22 гигаватт, согласно данным Elexon.

Фьючерсы на природный газ в Великобритании с поставкой на следующий день выросли в цене на 2,75 пенса, до 67,75 пенса за терм. Ноябрьские контракты подешевели на 0,50 пенса, до 90,50 пенса за терм, согласно данным LSEG.

Углеродные кредиты в Европе торговались с повышением на 0,49 евро, по 81,00 евро за тонну.