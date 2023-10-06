МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу остаются в узком диапазоне и колеблются около 7-месячных минимумов. Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии выхода данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые могут повлиять на перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Reuters.

Около 09.40 по Гринвичу спот-цены на золото оставались без изменений, на 1820,60 доллара за унцию, и нацелены завершить с понижением вторую неделю подряд. За истекший период недели котировки снизились на 1,5%, так как высокая доходность казначейских облигаций и устойчивый доллар делают золото менее привлекательным для инвесторов.

Фьючерсы на золото подорожали на 0,2%, до 1834,80 доллара за унцию.

Если данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства продемонстрируют значительный рост, в особенности, примерно на 200 000, это будет говорить о довольно устойчивом рынке труда, отметил Келвин Вонг, старший рыночный аналитик OANDA.

"Это может привести к росту доходности казначейских облигаций выше 4,9%, что довольно негативно скажется на котировках золота", — добавил он.

В 12.30 по Гринвичу будут представлены данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства. Ожидается, что в сентябре показатель вырос на 170 000.

Опубликованные ранее на неделе данные указывали на то, что рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре оказался намного ниже ожидаемого, а число вакансий в августе неожиданно увеличилось.

Устойчивые темпы инфляции означают, что процентные ставки в США будут вынужденно оставаться "более высокими в течение более длительного времени", а фрагментация экономики создает серьезную угрозу для развивающихся экономик. Об этом в четверг заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков, но более высокая стоимость заимствований увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим гарантированного дохода.

Объем золота в держании крупнейшего мирового золотого ETF SPDR Gold Trust сократился до минимума с августа 2019 года.

Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,4%, до 20,97 доллара за унцию. Платина прибавила 0,2%, до 855,79 доллара за унцию, а палладий укрепился на 0,7%, до 1149,17 доллара, после падения до 5-летнего минимума ранее в ходе сессии. Котировки всех трех металлов нацелены на падение по итогам недели.