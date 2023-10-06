МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. В пятницу, перед выходом данных по занятости в американской экономике, британский фунт немного укрепился против доллара США, сообщает Reuters. Инвесторы продолжают гадать, закончил ли Банк Англии самый продолжительный за несколько десятилетий цикл повышения ставок.

В 09.48 по Гринвичу пара фунт/доллар США торговалась с ростом на 0,1%, по 1,2197. Пара евро/фунт торговалась почти без изменений, по 0,8650.

В последние недели фунт снижался против доллара, так как экономика США растет сильнее, чем ожидалось, и это поддерживает ожидания агрессивной политики ФРС. С другой стороны, Банк Англии, видимо, близок к завершению цикла повышения ставок.

По словам участников рынка, до выхода в пятницу данных по числу рабочих мест в США фунт, видимо, будет торговаться в режиме ожидания. Если данные превысят прогноз, это укрепит уверенность в повышении ставок ФРС и поддержит рост доллара, сказал аналитик Monex Europe Николас Рис.

"Если же данные будут хуже прогноза, то это станет сигналом о вероятности начала ослабления рынка труда в США под давлением ужесточения политики ФРС, который, вероятно, направит потоки капиталов в сторону доллара как актива-убежища", — сказал Рис.

"По нашему мнению, сегодня вероятность ослабления доллара и, соответственно, роста фунта против него невелика", — добавил он.

Вышедшие в среду данные показали, что спад активности в сфере услуг Великобритании в сентябре был менее значительным, чем ожидалось, чему способствовало замедление инфляции и решение Банка Англии не повышать процентные ставки.

"Пересмотр в сторону повышения индексов менеджеров по снабжению за сентябрь означает, что Великобритания пока не движется к рецессии, и данные по ВВП, вероятно, это подтвердят", — сказал Рис.

Данные по ВВП выйдут в четверг.

Трейдеры с вероятностью 73% прогнозируют, что на заседании 2 ноября Банк Англии не повысит ставки, а вероятность повышения на 25 базисных пунктов они считают близкой к нулю.

Индекс цен на жилье в Великобритании по версии финансовой компании Halifax в сентябре продемонстрировал самое значительное годовое снижение с 2009 года, что вполне созвучно другим индикаторам, которые свидетельствуют об охлаждении рынка жилья после скачка процентных ставок.

В дальнейшем на динамику фунта могут повлиять выходящие 17 октября данные по занятости в Великобритании и отчет по инфляции, который выйдет на следующий день.