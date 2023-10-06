МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Доллар вырос в пятницу после выхода чрезвычайно сильного отчета по занятости в США, указывающего на то, что Федеральная резервная система, вероятно, вновь повысит процентные ставки в этом году, сообщило агентство Reuters.

Данные показали, что в прошлом месяце количество рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло на 336 000.

Показатель за август был пересмотрен в сторону повышения, до роста на 227 000 рабочих мест вместо ранее сообщавшихся 187 000. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что число рабочих мест в сентябре вырастет на 170 000.

Индекс доллара вырос на 0,6% до 106,96.

Пара доллар/иена выросла на 0,7% до 149,46.