МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цены на золото упали в пятницу после того, как сильные данные по занятости спровоцировали укрепление доллара и доходностей казначейских облигаций. Представленный в среду отчет также повысил ожидания относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит увеличивать стоимость заимствований, сообщает Reuters.

Согласно представленным в пятницу данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в сентябре выросло на 336 000, тогда как опрошенные Reuters экономисты ожидали роста на 170 000.

"Золоту будет сложно продемонстрировать рост в условиях более высоких процентных ставок. С технической точки зрения, области поддержки для котировок появятся, когда доходность казначейских облигаций снизится", — сказал Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

По состоянию на 13.01 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,3%, по 1814,39 доллара за унцию. Контракты потеряли 1,7% с начала недели и могут продемонстрировать падение по итогам второй недели подряд.

Доходность казначейских облигаций США выросла, а индекс доллара повысился на 0,4%, что негативно отразилось на привлекательности золота.

Трейдеры видят 29%-ю вероятность еще одного повышения процентных ставок ФРС до конца года, согласно данным CME Fedwatch.

"Если золото сегодня сможет остаться в пределах диапазона 1805-1810 долларов, то вероятен хороший отскок", — полагает Тай Вонг, независимый трейдер из Нью-Йорка.

Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,5%, до 20,99 доллара за унцию. Платина торговалась без изменений, по 854,41 доллара, а палладий прибавил 0,5%, до 1146,49 доллара, ранее достигнув 5-летнего минимума. Котировки всех трех металлов могут упасть по итогам недели.

"Следующим целевым уровнем роста для быков на рынке серебра является закрытие декабрьских фьючерсов выше сильного сопротивления 23 доллара, а следующим целевым уровнем падения — закрытие ниже поддержки 20 долларов", — отметил Джим Уайкоф, старший аналитик Kitco Metals.