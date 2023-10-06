МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу могут продемонстрировать самое сильное недельное падение с марта, но они немного укрепились в течение сессии, сообщает Reuters.

По состоянию на 15.22 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent прибавили 7 центов, до 84,14 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 4 цента, до 82,35 доллара за баррель.

Согласно представленным в пятницу данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в сентябре выросло на 336 000, тогда как опрошенные Reuters экономисты ожидали роста на 170 000.

Опубликованные данные оказывают неоднозначное влияние на настроения инвесторов. Сильная экономическая активность в США свидетельствует в пользу позитивных краткосрочных перспектив спроса на нефть, отмечают аналитики. Однако устойчивая ситуация на рынке труда позволяет ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) осуществит еще одно повышение ставок до конца 2023 года.

Доллар США укрепляется на данных по занятости, и это может поумерить привлекательность нефти для держателей иных валют.

"Представленная статистика сохраняет вероятность еще одного повышения ставок и поддерживает заявление ФРС о том, что стоимость заимствований должна оставаться высокой в течение длительного времени", — говорится в аналитической записке ING.