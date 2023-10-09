МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник подскочили более чем на 1%, так как столкновения ХАМАС и Израиля на выходных повысили вероятность более широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке и спровоцировали приток средств в активы-убежища, сообщает Reuters.

В воскресенье Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли сотни человек, в ответ на одну из самых широкомасштабных атак ХАМАС, осуществленную в субботу.

Около 06.21 по Гринвичу спот-цены на золото выросли в цене на 1,2%, до недельного максимума 1853,79 доллара за унцию. Фьючерсы на золото подорожали на 1,2%, до 1867,80 доллара за унцию.

"Золото получило поддержку в качестве актива-убежища после геополитических событий, развернувшихся на выходных", — отметил Мэтт Симпсон, старший аналитик City Index.

"Мы видим потенциал роста цен на золото к 1880 долларам за унцию, однако пока доходность казначейских облигаций не продемонстрирует сильного снижения, я не думаю, что котировки смогут пробить 1900 долларов за унцию", — добавил он.

Усиление конфликта на Ближнем Востоке может привести к новой широкомасштабной войне, поэтому цены на нефть растут, а спрос на такие активы-убежища как казначейские облигации, доллар США, японская иена и золото растет.

Цены на золото выросли с 7-месячных минимумов, достигнутых в пятницу. Между тем потенциал их роста по-прежнему ограничен ввиду сильных экономических данных США, из-за которых завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) в ближайшее время маловероятно.

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, занятость в США в сентябре выросла самыми высокими темпами за восемь месяцев, что говорит об устойчивости рынка труда. Если данные, которые выйдут позже на этой неделе, укажут на высокую инфляцию в США, вероятность еще одного повышения процентных ставок ФРС в этом году возрастет.

Повышение процентных ставок в США увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода. В центре внимания инвесторов на этой неделе также будут находиться протоколы сентябрьского заседания ФРС, публикация которых намечена на среду.

Спот-цены на серебро выросли на 1,3%, до 21,87 доллара за унцию, платина подорожала на 1,3%, до 888,45 доллара за унцию, а палладий подскочил на 0,7%, до 1165,75 доллара за унцию.