МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В понедельник пара доллар США/российский рубль поднялась выше 101 на фоне сокращения предложения иностранной валюты, сообщает Reuters. Рост цен на нефть не оказывает рублю достаточной поддержки, а бои на Ближнем Востоке ослабляют склонность инвесторов к риску.

К 07.31 по Гринвичу рубль снизился против доллара на 0,7%, за доллар давали 101,11, и пара приблизилась к достигнутому в пятницу максимуму за семь недель 101,50.

Против евро рубль отступил на 0,8%, а против юаня — на 1,1%, пары торговались по 106,59 и 13,86.

На фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке нефть Brent подорожала на 2,8%, до 86,93 доллара за баррель.

Министерство финансов России ожидает, что в октябре налоговые поступления от нефтегазовых компаний увеличатся.

"Если эти прогнозы оправдаются, то нефтегазовые компании резко увеличат продажи иностранной валюты из доходов от экспорта, чтобы рассчитаться с бюджетом", — сказал Алексей Антонов из "Алор Брокер".

По его словам, экспортеры вряд ли отложат продажи валюты на конец месяца, поэтому рубль может начать расти уже на этой неделе.

Российские фондовые индексы укрепились в основном за счет роста акций нефтегазовых компаний.

Долларовый индекс РТС вырос на 0,5%, до 991,6, а рублевый индекс Мосбиржи — на 1,2%, до максимума за три недели 3 183,5.