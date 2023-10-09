МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Валюты-убежища доллар США и японская иена растут в понедельник на фоне вооруженных столкновений на Ближнем Востоке, которые усугубили политическую неопределенность в регионе, передает Reuters.

Склонность инвесторов к риску ослабла, после того как вооруженные силы Израиля в выходные вступили в бои с подразделениями ХАМАС.

В таких условиях индекс доллара сейчас на 0,33% превышает уровень закрытия пятницы, находясь на отметке 106,57, тогда как японская иена — еще одна традиционная валюта-убежище — выросла на 0,1%, до 149,15 иены за доллар. В связи с праздником в Японии рынки этой страны в понедельник закрыты и объемы торгов в Азии сейчас ниже обычного уровня.

"Когда где-то в мире разворачивается война, держать доллары США — всегда хорошая идея. Поэтом не вызывает удивления тот факт, что американская валюта захватила кое-какие позиции", — сказал Ульрих Лейхтман из Commerzbank.

Дополнительную поддержку доллару США оказывает вышедший в пятницу отчет, показавший самый сильный за восемь месяцев рост по числа рабочих мест в США в сентябре. Эти сильные данные сигнализируют о вероятности того, что выходящий на текущей неделе индикатор инфляции также превысит ожидания рынка.

"Существенно превысивший прогноз отчет по занятости, вероятно, заставит ФРС внимательно следить за признаками силы рынка труда, которая может не позволить инфляции устойчиво возвращаться к целевому уровню 2%", — считают экономисты Wells Fargo.

"Еще одно повышение ставок до конца года возможно, но пока, по нашему базовому сценарию, последнее в этом цикле повышение состоялось в июле", — добавили в компании.

Рынки учитывают в котировках 78-процентную вероятность того, что на заседании в ноябре ФРС не будет менять политику.

Чувствительные к риску британский фунт и евро снизились против укрепляющегося против большинства валют доллара США. Пара британский фунт/доллар США отступила на 0,5%, до 1,2167, а пара евро/доллар США — на 0,6%, до 1,0522.

Согласно вышедши в понедельник данным, в августе по сравнению с июлем промышленное производство в Германии сократилось немного более существенно, чем ожидалось, на 0,2%, что просигнализировало о вероятности рецессии.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,45%, по 0,6356.