МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Золото в понедельник выросло в цене более чем на 1%, так как столкновения ХАМАС и Израиля на выходных усилили политическую неопределенность на Ближнем Востоке и спровоцировали приток средств в активы-убежища, сообщило агентство Reuters.

Около 09.21 по Гринвичу спот-цены на золото подскочили на 1%, до 1850,70 доллара за унцию. Фьючерсы на золото подорожали на 1,1%, до 1865,10 доллара за унцию.

Спрос на активы-убежища возрос, и цены на золото получили как минимум краткосрочную поддержку на фоне усиления геополитической напряженности, отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

"Тем не менее высокие процентные ставки в США по-прежнему являются препятствием для роста цен на золото. Мы ожидаем повышения цен на золото лишь тогда, когда риторика Федеральной резервной системы (ФРС) начнет говорить в пользу более мягкой денежно-кредитной политики в 2024 году", — добавил Стауново.

"Вопрос в том, насколько долго продлится приток средств в активы-убежища, если события, наблюдавшиеся на этих выходных, вызвали тектонические сдвиги в геополитическом ландшафте", — подчеркнул Норберг Рюкер, аналитик Julius Baer.

"По крайней мере, с точки зрения рынка сырьевых товаров геополитика является лишь помехой и не оказывает длительного и фундаментального влияния", — добавил он.

Спот-цены на серебро выросли в цене на 0,4%, до 21,68 доллара за унцию, платина подорожала на 0,9%, до 884,41 доллара за унцию, а палладий оставался у флэтовой линии, на 1158,33 доллара за унцию.