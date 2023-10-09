МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В понедельник цены на медь достигли 7-дневного пика, так как на рынок вернулись китайские участники после недельных праздничных выходных. Однако дальнейшее ралли маловероятно из-за вялого спроса в КНР, укрепления доллара и роста запасов, передает Reuters.

К 09.24 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,9%, до 8118 долларов за тонну. Ранее котировки достигли 8142 долларов, максимума со 2 октября.

На прошлой неделе цены на медь, которая широко используется в электроэнергетической и строительной отраслях, упали до более чем 4-месячного минимума 7870 долларов.

"Похоже, ситуация (со спросом) в Китае не улучшается. Рынок недвижимости по-прежнему ослаблен", — отметил один из трейдеров.

Военные столкновения между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС также провоцируют неопределенность на рынках, сказали трейдеры.

Укрепление доллара делает номинированные в американской валюте металлы более дорогими для держателей иных валют. Это, как правило, приводит к ослаблению спроса и оказывает давление на котировки.

С середины июля запасы меди на складах, сертифицированных LME, поднялись более чем на 200% и недавно достигли максимума с мая 2022 года на уровне 170 425 тонн.

Увеличение запасов и слабые перспективы спроса содействуют расширению дисконта, с которым медь торгуется на рынке спот по сравнению с трехмесячными контрактами. По итогам пятницы дисконт составил 74,75 доллара, приблизившись к 31-летнему пику, который был достигнут на прошлой неделе.

Продажи жилья в Китае в расчете по площади во время праздничной "Золотой недели" по сравнению с таким же периодом прошлого года сократились на 17%, несмотря на меры государственной поддержки рынка недвижимости.

"Впервые за более чем два десятилетия темпы циклического роста в материалоемких отраслях Китая не реагируют на государственную поддержку", — отмечает Том Прайс, аналитик Liberum.

"Сектор недвижимости и инфраструктуры, основные потребители сырьевых товаров, достаточно широко развиты… пока экономика пытается стабилизироваться, эти секторы остаются слабыми и неустойчивыми", — добавляет он.

Алюминий недавно вырос в цене на 0,3%, до 2246 долларов за тонну, цинк подорожал на 0,7%, до 2527 долларов, свинец — на 0,2%, 2148 долларов, олово — на 1,7%, до 25 075 долларов, никель — на 1,8%, 18 915 долларов.