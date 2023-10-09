МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Валюта-убежища доллар США вырос в понедельник на фоне вооруженных столкновений на Ближнем Востоке, которые усугубили политическую неопределенность в регионе, сообщает Reuters.

На момент написания статьи индекс доллара на 0,25% превысил уровень закрытия пятницы и находился на 106,49.

При этом японская иена — еще одна традиционная валюта-убежище — выросла на 0,1%, до 149,16 иены за доллар. В связи с праздником в Японии рынки этой страны в понедельник закрыты и объемы торгов в Азии сейчас ниже обычного уровня.

Евро и британский фунт снизились против доллара на 0,5%, до 1,0531 и 1,2169.

"Когда где-то в мире разворачивается война, держать доллары США — всегда хорошая идея. Поэтом не вызывает удивления тот факт, что американская валюта захватила кое-какие позиции", — сказал Ульрих Лейхтман из Commerzbank.

Дополнительную поддержку доллару США оказывает вышедший в пятницу отчет, показавший самый сильный за восемь месяцев рост по числа рабочих мест в США в сентябре. Эти сильные данные сигнализируют о вероятности того, что выходящий на текущей неделе индикатор инфляции также превысит ожидания рынка.

По данным Комиссии по срочной биржевой торговле США за пятницу, чистые позиции на покупку доллара достигли максимума за год. На прошлой неделе их сумма составляла 10,55 млрд долларов.

Судя по данным CME Group, инвесторы с вероятностью около 78% ожидают, что на заседании в ноябре ФРС не повысит ставки.

"Зависимость направления доллара от склонности к риску опять станет более важной, — сказал главный валютный аналитик HSBC Пол Маккел — Он неизбежно воспользуется сильными данными по рынку труда США".

Согласно вышедши в понедельник данным, в августе по сравнению с июлем промышленное производство в Германии сократилось немного более существенно, чем ожидалось, на 0,2%, что просигнализировало о вероятности рецессии.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась с понижением на 0,4%, по 0,6359.

Оффшорный юань вырос против доллара на 0,2%, до 7,2943 юаня за доллар.