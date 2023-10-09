МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Доллар США, считающийся валютой-убежищем, в понедельник вырос против евро, так как вооруженные столкновения между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС повысили опасения в отношении того, что этот конфликт может выйти за пределы сектора Газа. При этом доллар снизился против других основных валют, передает Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что своим военным ответом на вторжение ХАМАС Израиль "изменит Ближний Восток".

Отношение инвесторов к риску было нестабильным, так как власти Израиля сообщили о призыве 300 000 резервистов и настоятельно рекомендовали жителям покинуть сектор Газа. Это стало еще одним признаком того, что Израиль планирует наземную атаку на ХАМАС.

Израильский шекель упал на 2,9%, до 3,9506 за доллар, после того, как Банк Израиля сообщил о намерении осуществить продажи иностранной валюты на сумму до 30 млрд долларов с целью обеспечение рыночной стабильности. Ранее шекель падал более чем на 3,0%, до почти 8-летнего минимума 3,9880 за доллар.

"Наблюдается некоторое стремление избегать риска, но нет повсеместной паники и масштабных распродаж, лишь небольшой отток средств в активы-убежища, поскольку рынки хотят посмотреть, как будут развиваться события, — отметил Брэд Бехтель, глава глобального отдела валютных операций в Jefferies. — Со временем мы привыкли к тому, что геополитические события обычно оказывают весьма краткосрочное влияние на рынки".

Индекс доллара США, отражающий его стоимость против других основных шести валют, упал на 0,141%. Пара евро/доллар упала на 0,21%, до 1,0564.

Японская иена, которая также считается валютой-убежищем, выросла на 0,57%, до 148,49 за доллар. Рынки Японии в понедельник закрыты в связи с праздником.

"У меня все еще нет уверенности в том, что геополитика будет задавать ход торгов на рынках", — сказал Марк Чэндлер, главный рыночный аналитик Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке.

"Мы еще не знаем, но пока военные действия идут только между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа… это еще не война, пока конфликт удается сдерживать, и я думаю, что мы можем снова сфокусироваться на экономических фундаментальных показателях", — отметил он.

Пара британский фунт/доллар отыграла потери, понесенные ранее в ходе сессии, и торговалась с небольшим повышением, по 1,224. Кроме того, американская валюта отметилась снижением против канадского, австралийского и новозеландского долларов, а также против норвежской и шведской крон.

При этом поддержку доллару США оказывает вышедший в пятницу отчет, показавший самый сильный за восемь месяцев рост числа рабочих мест в США в сентябре. Эти сильные данные сигнализируют о вероятности того, что выходящий на текущей неделе индикатор инфляции также превысит ожидания рынка.

По данным Комиссии по срочной биржевой торговле США за пятницу, чистые позиции на покупку доллара достигли максимума за год. На прошлой неделе их сумма составляла 10,55 млрд долларов.

Судя по данным CME Group, инвесторы с вероятностью около 88,5% ожидают, что на заседании в ноябре ФРС оставит ставки без изменения.

"Зависимость направления доллара от склонности к риску опять станет более важной темой", — сказал главный валютный аналитик HSBC Пол Маккел. По его мнению, это особенно актуально после того, как американская валюта не смогла продемонстрировать рост после сильных данных по рынку труда США.

Индекс доллара в пятницу показал первое недельное падение после роста на протяжении 11 недель подряд.

Согласно вышедшим в понедельник данным, в августе по сравнению с июлем промышленное производство в Германии сократилось немного более существенно, чем ожидалось, на 0,2%, что просигнализировало о вероятности рецессии.

Китайский юань торговался с повышением против доллара в первый торговый день после золотой недели ввиду более высокого, чем ожидалось курса, установленного властями. Оффшорный юань снизился на 0,18%, до 7,2964 юаня за доллар.