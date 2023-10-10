МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Во вторник котировки нефти снижаются после роста более чем на 4% накануне. Трейдеры осторожничают, опасаясь потенциальных перебоев в поставках на фоне вооруженных столкновений между израильскими военными и боевиками группировки ХАМАС, сообщает Reuters.

К 06.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 56 центов, или на 0,6%, до 87,59 доллара за баррель. Нефть WTI торговалась с понижением на 56 центов, или на 0,6%, по 85,82 доллара.

В понедельник оба контракта прибавили в цене более 3,50 доллара, поскольку рынок опасался распространения конфликта на весь Ближний Восток. В субботу ХАМАС начал крупнейшую за последние несколько десятилетий атаку на Израиль, боевые столкновения продолжались и в ночь на понедельник. Израиль проводит массированные ответные удары по сектору Газа.

"Атака, которой Израиль подвергся на выходных, спровоцировала серьезную неопределенность на рынках", — отметили аналитики ING. По их словам, в настоящее время нефтяные трейдеры учитывают в ценах премию за риск.

"Если информация о причастности Ирана (к атаке на Израиль) подтвердится, это усилит рост цен, поскольку США могут ужесточить санкции против исламской республики. В таком случае предложение на нефтяном рынке сократится еще сильнее", — добавляют аналитики.

Израиль добывает очень мало нефти, однако рынок опасается, что потенциальная эскалация конфликта может затронуть поставки с Ближнего Востока и до конца года содействовать усилению дефицита предложения.

В понедельник стало известно об ударах по израильскому порту Ашкелон и расположенному в нем нефтяному терминалу.

Один из представителей Белого дома в понедельник заявил о причастности Ирана к атаке на Израиль, хотя Вашингтон и не обладает пока соответствующими разведданными или иными доказательствами.

"Если США получат информацию, указывающую на непосредственную вовлеченность Ирана, это приведет к немедленному ограничению экспорта иранской нефти", — считает Вивек Дхар, аналитик CBA.

"Мы по-прежнему считаем, что в 4-м квартале цены на нефть Brent смогут стабилизироваться в диапазоне 90-100 долларов", — говорит Дхар. По его словам, палестино-израильский конфликт усиливает вероятность роста котировок Brent к 100 долларам и выше.

Между тем Венесуэла и США продвинулись в переговорах о возможном ослаблении санкций в отношении Каракаса. Это позволит, как минимум, еще одной зарубежной нефтяной компании закупать венесуэльскую нефть на определенных условиях.