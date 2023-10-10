МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Цены на золото снижаются после резкого роста на предыдущей сессии, передает Reuters. Негативной динамике содействуют усиление склонности к риску и увеличение доходности казначейских облигаций. Позднее на этой неделе инвесторы будут ждать данных по инфляции в США.

Ранее во вторник спот-цены на золото выросли до 1865,19 доллара за унцию, самого высокого уровня с 29 сентября, а к 10.32 по Гринвичу они опустились на 0,2%, до 1856,68 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото на COMEX поднялись в цене на 0,3%, до 1870,20 доллара за унцию.

"В ближайшие дни рынки останутся восприимчивыми к потенциальной эскалации (конфликта) и другим событиям, но пока ралли выдохлось", — отметил Крейг Эрлам, главный рыночный аналитик OANDA.

В ходе недавнего роста цены на золото пересекли сопротивление на отметке 1865 долларов. Теперь на рынке наблюдается небольшая фиксация прибыли после ралли, вызванного нежеланием рисковать и умеренной риторикой Федеральной резервной системы (ФРС), добавил аналитик.

Европейские фондовые индексы во вторник резко выросли, поскольку намеки руководителей центрального банка США на склонность к менее жесткой денежно-кредитной политике и снижение цен на нефть немного успокоили инвесторов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,6737%, ослабляя привлекательность золота, которое не приносит гарантированного дохода.

Спот-цены на серебро снизились на 0,8%, до 21,72 доллара за унцию, платина подешевела на 0,3%, до 883,30 доллара за унцию, а палладий — на 0,8%, до 1131,16 доллара за унцию.