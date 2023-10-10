МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Евро укрепился против доллара США во вторник в результате резкого падения доходности казначейских облигаций США на фоне новых заявлений руководителей Федеральной резервной системы, указывающих на склонность к смягчению денежно-кредитной политики, а также ввиду перспективы стимулирующих мер правительства Китая, сообщило агентство Reuters.

Индекс доллара США и доходность казначейских облигаций упали после того, как президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в ходе своего выступления на этой неделе сказал, что центробанку США не потребуется больше повышать процентные ставки.

Бостик заявил перед Американской банковской ассоциацией о том, что политика ФРС достаточно ограничительна и что он не ожидает рецессии в будущем, несмотря на то, что повышения ставок ФРС замедляют экономику и помогают снизить инфляцию.

Фокусирование на доходности и премии будет одним из ключевых факторов для доллара США, потому что они указывают на то, что ФРС, возможно, больше не придется повышать ставки, сказал Шон Осборн, главный валютный аналитик Scotiabank в Торонто.

"Все это будет испытывать рост доллара на прочность, и сложно сказать, увидим ли мы какое-то значительное падение доллара на данном этапе, учитывая текущую доходность облигаций", — отметил он.

Пара евро/доллар торгуется с повышением на 0,25%, по 1,0595.

Индекс доллара, отражающий его стоимость против других шести валют, снизился примерно на 0,05%, до 105,90, что ниже достигнутого на прошлой неделе 11-месячного максимума 107,34. Ранее индекс достиг самого низкого уровня за этот месяц.

Трейдеры ждут публикации в среду протоколов сентябрьского заседания ФРС, а также важных данных по инфляции в США в четверг. Тем временем инвесторы внимательно следят за военным конфликтом между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, хотя наблюдавшиеся сразу после начала конфликта покупки доллара США в качестве валюты-убежища приостановились.

Между тем агентство Bloomberg сообщил о том, что правительство Китая рассматривает возможность дополнительной эмиссии суверенного долга на сумму не менее 1 трлн юаней (137,1 млрд долларов) для расходов в целях поддержания слабеющей экономики. По словам аналитиков, это помогло таким валютам, как евро, которые считаются более чувствительными к мировому экономическому росту.

Доходность американских облигаций во вторник резко упала после того, как торги возобновились после выходных, приуроченных к Дню Колумба. Снижение стоимости мировых заимствований помогло поддержать азиатские и европейские акции.

"Учитывая то, что доходность казначейских облигаций США значительно упала этим утром и это вылилось в более конструктивную сессию для европейских акций, похоже, что валютные трейдеры чувствуют себя более уверенно, избавляясь от доллара", — сказал Саймон Харви, руководитель подразделения валютного анализа Monex Europe.

"Вероятно, этому способствовали новости о том, что Китая готов увеличить бюджетные расходы, хотя мы думаем, что это просто улучшает настроения на рынках в данный момент, так как детали не ясны", — добавил он.

Японская иена снизилась на 0,27% против доллара США. Пара доллар/иена торговалась по 148,89. Японская валюта восстановилась после того, как агентство Kyodo сообщило о том, что Банк Японии может повысить прогноз относительно базовой потребительской инфляции на этот год. Однако впоследствии иена утратила завоеванные позиции.

Аналитики сказали, что падение доходности облигаций США было вызвано комментариями двух руководителей ФРС в понедельник о том, что рост доходности долгосрочных облигаций может обнулить необходимость в дальнейших повышениях ставок. Помимо этого, падению доходности способствовали покупки трейдерами активов-убежищ после атаки ХАМАС по Израилю.

Доходность 10-летних казначейских облигаций, которая движется противоположно стоимости облигаций, упала на 11,3 б.п., до 4,6695%. На прошлой неделе доходность достигла самого высокого уровня с 2007 года 4,887%.

Власти Израиля во вторник заявили, что восстановили контроль над сектором Газа.

Швейцарский франк, который является традиционной валютой-убежищем, торговался по 0,9061 за доллар. Американская валюта ослабла примерно на 0,07%. Британский фунт торговался с повышением на 0,14%, по 1,2254 за доллар.