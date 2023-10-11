МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Доллар США торгуется почти без изменений в среду, но испытывает давление со стороны сигналов представителей ФРС о склонности к мягкой политике. Трейдеры ждут выхода протоколов последнего заседания центрального банка США, которые могут содержать намеки на дальнейшую траекторию процентных ставок, передает Reuters.

Сразу несколько руководителей ФРС за последние дни подали сигналы о том, что центральному банку, возможно, не придется ужесточать денежно-кредитную политику так сильно, как предполагалось ранее.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал во вторник, что у ФРС нет необходимости дополнительно повышать стоимость заимствований. Позднее в тот же день аналогичные заявления прозвучали от президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари.

На момент написания статьи индекс доллара США находился на отметке 105,66, оставаясь около двухнедельного минимума.

Пара британский фунт/доллар США выросла до трехнедельного максимума 1,23035, а пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась по 1,0604, недалеко от максимума более чем за две недели 1,0620, достигнутого во вторник.

"ФРС отдаляется от идеи продолжения повышения процентных ставок и к декабрю может вовсе утратить склонность к ужесточению денежно-кредитной политики", — говорит Тьерри Визман, стратег-аналитик Macquarie.

После заявлений ФРС доходность казначейских облигаций США также снизилась. Доходность двухлетних бумаг, которая обычно отражает ожидаемую динамику краткосрочных процентных ставок, во вторник достигала минимума за один месяц 4,9260%. На момент написания статьи она составляла 4, 9990%.

Доходность 10-летних американских гособлигаций составляла 4,6407%.

Теперь внимание инвесторов будет направлено на протоколы сентябрьского заседания ФРС, которые будут опубликованы в среду и могут пролить свет на перспективы процентных ставок. В четверг выйдут данные по инфляции в США.

"Думаю, что рынки больше всего интересует, решится ли Комитет по операциям на открытом рынке на еще одно повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, которое было предусмотрено последними прогнозами руководителей ФРС", — говорит Кэрол Конг, валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia.

"Если какие-либо заявления будут восприняты как свидетельствующие о склонности к менее жесткой денежно-кредитной политике, то снижение доходности облигаций может продолжиться, и это может усилить давления на доллар США", — добавляет она.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла до максимума более чем за неделю 0,6445, а пара новозеландский доллар/доллар США — до двухмесячного максимума 0,6056, чему отчасти способствовали сообщения о рассмотрении правительством Китая возможности принятия новых мер стимулирования экономики. Однако позднее эти пары сдали завоеванные позиции.

Валюты Австралии и Новой Зеландии восприимчивы к изменению оценок перспектив экономики Китая.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,12%, по 0,64235, а пара новозеландский доллар/доллар США отступила на 0,31%, до 0,6029.

Агентство Bloomberg сообщило во вторник, что в Пекине обсуждают возможность дополнительной эмиссии суверенного долга на сумму не менее 1 трлн юаней (137,1 млрд долларов) для расходов на поддержку слабеющей экономики.

"Рынки не спешат с выводами о том, будет ли китайским правительством реализовано крупномасштабное стимулирование, поскольку за последний год оно избегало подобных решений, — говорит Конг. — Думаю, что рынки немного сомневаются в достоверности этих сообщений".

Конг полагает, что, если информация Bloomberg подтвердится, и власти Китая примут большой пакет стимулирования, то это окажет поддержку юаню и валютам, так или иначе связанным с китайской экономикой.

Во вторник юань торговался почти без изменений против доллара США на как континентальном, так и на оффшорном рынках. На момент написания статьи пара доллар континентальный юань торговалась по 7,2942.