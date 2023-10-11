МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы США утром в среду повышаются на фоне дальнейшего отката доходности долгосрочных американских гособлигаций. Инвесторы абстрагировались от более высоких, чем ожидалось, инфляционных показателей и теперь ждут выхода протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы, передает Reuters.

Цены производителей в США в сентябре выросли более существенно, чем ожидалось, на фоне более высоких цен на энергоносители, при этом базовое инфляционное давление продолжило ослабевать. Об этом в среду сообщили в Министерстве труда США.

"Рынок реагирует так, будто это событие было в целом не особо важным и просчитанным заранее, которое не способно вынудить ФРС изменить траекторию процентных ставок", — отметил Сэм Стовалл, старший инвестиционный аналитик CFRA Research.

Теперь внимание переключается на протоколы сентябрьского заседания ФРС, которые выйдут сегодня в 18.00 по Гринвичу, и завтрашнюю статистику потребительской инфляции.

Доходность государственных облигаций снизилась с многолетних максимумов на фоне высказываний представителей ФРС в пользу менее жесткой политики, сделанных ранее на этой неделе.

При этом Мишель Боуман, одна из управляющих ФРС, сегодня повторила свое мнение о том, что несмотря на "некоторый прогресс" в борьбе с инфляцией центробанку, вероятно, необходимо будет еще больше ужесточить денежно-кредитную политику для восстановления ценовой стабильности.

Инвесторы сегодня также будут следить за свежими высказываниями управляющего ФРС Кристофера Уоллера, президента Банка Атланты Рафаэля Бостика и президента Банка Бостона Сьюзан Коллинз.

Акции технологических компаний с высокой капитализацией, включая Microsoft, Alphabet, Tesla, Nvidia и Meta Platforms*, выросли примерно на 1%.

Секторы недвижимости и коммуникационных услуг возглавили подъем в S&P 500.

Нефтегазовый сектор пострадал сильнее остальных. Акции Exxon Mobil упали на 3,5% после того, как компания заявила, что купит конкурента Pioneer Natural Resources в рамках сделки стоимостью 59,5 млрд долларов с оплатой полностью акциями. Бумаги Pioneer подорожали на 0,9%.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на мировые рынки. Израильские военные самолеты нанесли удары по сектору Газа в преддверии возможной наземной операции. Министерство здравоохранения Газы сообщило, что со стороны Палестины погибло 1055 человек и 5184 получили ранения. Министерство обороны Израиля заявило, что число погибших израильтян достигло 1200, а число раненных — 2700.

Также пристальное внимание будет приковано к дебюту на Нью-Йоркской фондовой бирже немецкого производителя обуви премиум-класса Birkenstock Holding. Компания установила цену IPO в середине указанного ранее диапазона — 46 долларов за акцию.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average поднялся на 111,92 пункта, или 0,33%, до 33 851,22 пункта, S&P 500 добавил 17,76 пункта, или 0,41%, до 4376 пунктов, а Nasdaq Composite — 101,16 пункта, или 0,75%, до 13 664 пунктов.

Акции Walgreens Boots Alliance прибавили 3,6% после того, как оператор аптечной сети сообщил о назначении новым генеральным директором Тима Вентворта.

Бумаги поставщика решений для облачных сетей Arista Networks упали на 1,4% после того, как Piper Sandler понизил их рейтинг с "выше рынка" до "нейтрально".

Акции Eli Lilly повысились на 1,3% после того, как ее конкурент Novo Nordisk представил первые успешные результаты исследования препарата "Оземпик" для лечения почечной недостаточности. Бумаги DaVita и Baxter International, специализирующихся на лечении болезней почек, упали на 17,6% и 4,7% соответственно.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 2,93 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,97 к 1.

В составе S&P зафиксировано восемь новых 52-недельных максимумов и два новых минимума, а у Nasdaq — 19 новых максимумов и 36 новых минимумов.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.