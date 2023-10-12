МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Цены на медь в четверг повышаются на фоне снижения доллара США и ожиданий дополнительных мер стимулирования экономики Китая, сообщает Reuters. Между тем потенциал роста котировок ограничен ввиду увеличения запасов.

Около 06.19 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,4%, до 8052 долларов за тонну.

Наиболее активно торгующиеся ноябрьские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже подорожали на 0,2%, до 66 750 юаней (9144,59 доллара) за тонну.

Индекс доллара держится около 2-недельного минимума против корзины других основных валют. Вышедшие в среду протоколы заседания ФРС от 19-20 сентября показали, что руководители центрального банка США предпочли проявить осторожность ввиду неопределенности перспектив американской экономики. Снижение доллара делает деноминированные в американской валюте металлы более дешевыми для держателей иных валют.

Власти Китая рассматривают возможность дополнительной эмиссии суверенного долга на сумму не менее 1 трлн юаней (136,95 млрд долларов) для инфраструктурных расходов, передает Bloomberg.

Премия за медь в порту Яншань достигла 70 долларов за тонну, максимального значения с декабря 2022 года. Это свидетельствует об устойчивом спросе на импорт металла в Китай, где потребление меди и алюминия оказалось неожиданно устойчивым.

"На этой неделе мы наблюдаем высокий интерес в наращивании запасов в Китае. Обрабатывающие компании, судя по всему, не создали достаточных запасов перед недельными праздниками. Как правило, снижение цен поддерживает спрос в Китае", — отметили в Sucden Financial.

Тем не менее потенциал роста котировок ограничен ввиду увеличения запасов. Объемы меди, хранящейся на сертифицированных LME складах, за прошедшие три месяца выросли более чем в три раза и достигли максимума с мая 2022 года 179 675 тонн.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на момент написания статьи оставались почти без изменений, на 2214,50 доллара за тонну, никель подорожал на 1,8%, до 18 700 долларов за тонну, свинец вырос в цене на 0,1%, до 2096,50 доллара за тонну, олово прибавило 0,3%, до 25 000 долларов за тонну, а цинк подешевел на 0,2%, до 2472 долларов за тонну.