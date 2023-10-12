МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть выросли в четверг примерно на 1%, хотя ранее в ходе сессии они падали. Как сообщает Reuters, участники рынка предполагают, что ключевые ставки в США все же достигли пика, но понижение прогноза роста спроса в следующем году от Международного энергетического агентства (IEA) и увеличение коммерческих запасов нефти в США ограничивают подъем котировок.

Около 09.52 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent повысились в цене на 1,01 доллара, или 1,20%, до 86,83 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 73 цента, или 0,90%, до 84,22 доллара за баррель.

Мировые фондовые рынки растут, в то время как индекс доллара США и доходность казначейских облигаций остаются почти неизменными в преддверии публикации данных по инфляции в США и протоколов последнего заседания руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Понижение доходности американских гособлигаций подпитывает склонность инвесторов к риску и поддерживает котировки акций и цены на нефть, говорит аналитик UBS Джованни Стауново.

"И министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз, и российский вице-премьер Александр Новак подтвердили полезность своего продолжающегося сотрудничества для обеспечения баланса на рынках нефти", — добавляет аналитик.

Принц Абдулазиз бен Салман заявил в интервью российскому телевидению о необходимости быть "проактивными" в обеспечении стабильности рынка нефти. В последние дни эта стабильность оказалась под вопросом, так как столкновения между Израилем и группировкой ХАМАС могут привести к перебоям в поставках с Ближнего Востока.

Новак, впрочем, подчеркнул, что нынешняя цена на нефть учитывает конфликт на Ближнем Востоке — и, по-видимому, участники рынка не считают эти риски особенно высокими.

IEA понизило прогноз роста спроса на нефть в 2024 году, ссылаясь на ухудшение макроэкономических условий в мире и повышение энергоэффективности. Прогноз понижен до 880 000 баррелей в день с 1 млн баррелей в день. В то же время, IEA повысило прогноз роста спроса на 2023 год до 2,3 млн баррелей в день с 2,2 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), указавшие на большое увеличение коммерческих запасов нефти и бензина, несколько ограничивают потенциал ралли цен.

Участники рынка ожидают публикации данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам, намеченной на 15.00 по Гринвичу.