МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Котировки золота в четверг достигли 2-недельного максимума на фоне снижения доллара США и доходности казначейских облигаций, сообщило агентство Reuters. Руководители Федеральной резервной системы придерживаются осторожного подхода в преддверии выхода данных США по инфляции. Эти данные могут повлиять на перспективы процентных ставок.

Около 09.51 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,4%, до максимума с 27 сентября 1881 доллара за унцию. Фьючерсы на золото подорожали на 0,4%, до 1894 долларов за унцию.

Котировки золота повышаются на фоне снижения доходности казначейских облигаций, более мягкой риторики руководителей ФРС и повышения спроса на активы-убежища, отметил Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets. По его словам, "баланс рисков смещен в сторону роста цен к 1900 долларам за унцию, а поддержка расположена на 1840 долларах за унцию".

Инвесторы ждут публикации индекса потребительских цен (CPI) США, намеченной на 12.30 по Гринвичу. Ожидается, что инфляция в прошлом месяце несколько замедлилась.

"Если индекс CPI превысит ожидания, вероятность повышения процентных ставок на ноябрьском заседании (ФРС) может возрасти", — добавил Хьюсон.

Трейдеры оценивают вероятность, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в этом году, в 72%, согласно индикатору CME Fedwatch.

Спот-цены на серебро повысились на 0,4%, до 22,16 доллара за унцию, платина подорожала на 0,2%, до 886,68 доллара за унцию, а палладий подешевел на 0,2%, до 1165,17 доллара за унцию.