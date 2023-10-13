МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В пятницу нефть дорожает ввиду ужесточения санкций Вашингтона в отношении российского нефтяного экспорта, рынок опасается усиления нехватки предложения на рынке. Кроме того, ожидается снижение мировых запасов нефти в 4-м квартале, передает Reuters.

К 06.30 по Гринвичу фьючерсы на Brent торговались с повышением на 94 цента, или 1,1%, по 86,94 доллара за баррель, а контракты на WTI — с повышением на 1,07 доллара, или 1,3%, по 83,98 доллара за баррель.

В понедельник оба контракта росли, затем на рынках наблюдались колебания, однако по итогам недели цены на нефть Brent и WTI могут прибавить 2,8% и 1,4% соответственно. Позитивная динамика понедельника была связана с военным конфликтом между Израилем и группировкой ХАМАС, который вспыхнул на выходных и, в случае распространения, угрожал нарушить экспорт с Ближнего Востока. "Вероятность (увеличения) премии за геополитический риск все еще сохраняется, и это, скорее всего, будет поддерживать нефтяной рынок в краткосрочной перспективе", — отмечает Келвин Вонг, главный аналитик OANDA.

По его словам, больше всего рынок боится возможных перебоев в поставках с Ближнего Востока и из России.

В четверг Вашингтон ввел санкции в отношении ряда компаний-судовладельцев, перевозивших российскую нефть, цены на которую превышали установленный G7 60-долларовый ценовой потолок. Эта мера призвана перекрыть все возможные варианты обхода санкций.

Россия является вторым крупнейшим в мире производителем нефти и одним из лидеров нефтяного экспорта, в связи с чем ужесточение санкций США может ограничить предложение.

В четверг вышел ежемесячный отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в котором сохраняются без изменений прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2023 и 2024 годах. В картеле сослались на устойчивость мировой экономики, которая пока наблюдается в текущем году, а также на ожидающееся ускорение роста спроса в КНР.

"Нефтяной рынок продолжает отслеживать ситуацию с предложением", — отмечает Дэниел Хайнс, старший стратег-аналитик ANZ. В первой половине пятничных торгов котировки растут на фоне новостей о новых санкциях США.

Прогноз ОПЕК также предполагает снижение запасов сырой нефти в этом квартале на 3 млн баррелей в день, из чего следует вывод, что картель, похоже, не ожидает дальнейших перебоев в поставках на фоне ближневосточного конфликта. Это также улучшило настроения на нефтяном рынке, добавил Хайнс.

Трейдеры проигнорировали вышедшие в пятницу данные, согласно которым импорт нефти в КНР в сентябре снизился по сравнению с предыдущим месяцем.

В сентябре Китай импортировал 45,74 млн тонн, или 11,13 млн баррелей нефти в день, что на 10,5% ниже августовского уровня, который стал третьим по величине за всю историю наблюдений.

Тем не менее сентябрьский показатель оказался на 14% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Таким образом, сохраняется тренд на увеличение импорта в 2023 году по сравнению с 2022 годом, когда антиковидные ограничения сильно давили на китайскую экономику.