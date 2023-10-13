МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Британский фунт немного подрос против доллара США в пятницу после самого глубокого однодневного падения с марта накануне, когда превысившие прогнозы данные по инфляции в американской экономике встревожили инвесторов, передает Reuters.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с ростом на 0,1%, по 1,2178. В четверг она упала на 1,1% на фоне роста доллара против других основных валют.

Пара евро/фунт немного снизилась и торговалась по 86,40 после существенного укрепления в четверг.

Выходящие на следующей неделе данные могут повлиять на решение заседания Банка Англии по процентным ставкам, которое запланировано на начало ноября.

"Мы по-прежнему считаем, что в ближайшее время Банк Англии не поможет фунту, но в дальнейшем высокие ставки могут поддержать его против евро", — написали аналитики Bank of America клиентам, добавив, что на их прогнозном горизонте пара будет торговаться по 0,85.

По последним прогнозам МВФ, рост ВВП Великобритании в следующем году будет самым слабым в Большой семерке.

В августе британская экономика работала лучше, чем ожидалось, и выросла на по сравнению с июлем 0,2%

На следующей неделе выйдут данные по безработице и инфляции в Великобритании.

"Британский рынок труда немного ослаб, и прогнозный доклад МВФ отражает проблемы для роста ВВП в этом и особенно в 2024 году, — сказал аналитик DailyFX Ричард Сноу. — Это может способствовать замедлению инфляции, но рост цен на энергоносители создают угрозу ее ускорения".

Рынки учитывают в котировках высокую вероятность того, что ставки Банка Англии близки к пику, а вероятность еще одного повышения в текущем цикле оценивают в 50%.