МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В ходе сессии пятницы цены на сою в Чикаго продолжают расти, нацеливаясь на первое недельное ралли с августа, после понижения прогноза урожая в США Минсельхозом. Пшеница прибавила в цене 1,5% на фоне понижения прогноза мирового производства этой культуры, сообщает Reuters.

Кукуруза также дорожает и по итогам недели может продемонстрировать небольшой рост.

"Рынок не ожидал, что Минсельхоз США понизит прогноз урожая сои", — отметили в Commerzbank.

Удорожание сои, возможно, побудит многих американских фермеров переключиться с кукурузы именно на эту культуру в рамках новой посевной кампании, что окажет понижательное давление на рынок в более долгосрочной перспективе, считает Виктор Пистойя, аналитик Rabobank.

Однако в краткосрочной перспективе рекордно крупный урожай в Бразилии будет ограничивать потенциал роста цен, учитывая, что бразильская культура предлагается с дисконтом, добавил эксперт.

К 05.01 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 0,5%, до 12,95 доллара за бушель, а с начала недели котировки прибавили 2,4%. Ранее на этой неделе контракты просели до 12,51 доллара, минимума с декабря 2021 года.

Пшеница в Чикаго торговалась с повышением на 1,5%, по 5,80 доллара, а кукуруза — с повышением на 0,3%, по 4,97 1/2 доллара.

Минсельхоз США понизил прогноз мирового производства пшеницы 2023-2024 сельскохозяйственном году на 4 млн тонн, в основном из-за ожидающегося сокращения урожая в Австралии, пострадавшей от засухи. Это в свою очередь привело к небольшому понижению оценки запасов.

Прогноз урожая пшеницы в Аргентине остался на уровне 16,50 млн тонн. При этом на бирже Росарио ожидают, что производство пшеницы в стране составит 14,3 млн тонн против предыдущего прогноза 15 млн тонн. Понижение прогноза обусловлено сухой погодой.

Между тем в четверг Египет сообщил о покупке 470 000 тонн пшеницы в рамках международного тендера, причем 300 000 тонн закупленного зерна было российского происхождения. В рамках самого дешевого предложения тонна пшеницы стоила 259 долларов.

В прошлом месяце пшеница на CBOT упала до 3-летнего минимума 5,40 доллара за бушель ввиду обилия дешевой российской пшеницы на экспортном рынке.

Котировки кукурузы в сентябре опустились до 33-месячного минимума 4,68 доллара на фоне крупного предложения из Бразилии и США. Согласно обновленной оценке Минсельхоза США, урожай кукурузы в стране составит 15,064 млрд бушелей, что на 37 млн бушелей ниже прогноза аналитиков.