МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в пятницу на NYMEX упали примерно на 3%, до 7-дневного минимума, на фоне увеличения добычи в США, сокращения экспорта в Мексику и прогнозов мягкой погоды до конца октября. Ожидается, что в условиях умеренных температур воздуха спрос на как на отопление, так и на охлаждение помещений будет низким, передает Reuters.

Около 14.28 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX снизились в цене на 10,4 цента, или 3,1%, до 3,240 доллара за млн БТЕ. Котировки нацелены на минимум закрытия с 5 октября.

Ближайшие фьючерсы на природный газ могут снизиться по итогам третьей сессии подряд впервые с начала сентября. Котировки покинули территорию перепроданности впервые за семь дней.

Цены на природный газ могут снизиться примерно на 3% по сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы. Тем не менее за прошедшие две недели котировки прибавили примерно 27%.

Число паев биржевого фонда Natural Gas Fund (UNG) продемонстрировало рекордное падение по итогам двух дней на этой неделе. Оно сократилось на 13,8 млн 11 октября и на 13,6 млн 10 октября и достигло 6-месячного минимума 141,3 млн, согласно данным LSEG. Падение, наблюдавшееся 10 и 11 октября, в совокупности соответствует 215 млн долларов.

Предыдущее рекордное падение в объеме 16,2 млн паев наблюдалось в феврале-марте 2023 года и в совокупности соответствовало 148 млн долларов.

Паи фонда UNG отслеживают ежедневные колебания цен на природный газ. По словам аналитиков, спекулятивные инвесторы, вероятно, фиксируют прибыль после роста фьючерсов к 8-месячному максимуму ранее на этой неделе.

В субботу, 14 октября, в Калифорнии будет наблюдаться солнечное затмение, что приведет к сокращению солнечной электрогенерации в течение нескольких часов.

По словам трейдеров на рынке энергоносителей, общее влияние сокращения солнечной электрогенерации, вероятно, будет ограниченным, поскольку затмение будет наблюдаться на выходных, когда многие офисы закрыты, а спрос на электроэнергию снижен. Электросети в основном зависят от газовой выработки электроэнергии, когда солнечная электрогенерация сокращается.

В 2022 году на солнечную электргенерацию в Калифорнии приходилось примерно 20% совокупной выработки электроэнергии, в Техасе — примерно 6%, а в Аризоне и Нью-Мексико — примерно 5%. Газ является основным источником электрогенерации в этом регионе. На газовую электрогенерацию в Калифорнии приходится примерно 49%, в Техасе — 43%, а в Аризоне и Нью-Мексико — 40%.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в октябре выросла до рекордного максимума с июля 103,1 млрд кубических футов в день со 102,6 млрд кубических футов в день в сентябре.

В LSEG прогнозируют, что в условиях сезонного похолодания спрос на природный газ в США, включая экспорт, вырастет на следующей неделе до 95,6 млрд кубических метров в день с 94,3 млрд кубических футов в день на текущей неделе, а через две недели составит 96,3 млрд кубических футов в день.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в октябре сократились до 6,9 млрд кубических футов в день, тогда как в сентябре они достигли рекордного максимума 7,2 млрд кубических футов в день, согласно данным LSEG.

Аналитики ожидают, что экспорт природного газа в Мексику увеличится в ближайшие месяцы, когда начнутся поставки газа из США на СПГ-терминал Altamira, оператором которого является New Fortress Energy.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в октябре выросли до в среднем 13,1 млрд кубических футов в день с 12,6 млрд кубических футов в день в сентябре. Рост был достигнут за счет возобновления работ на терминале Cove Point. Максимальное значение этих поставок было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.

В Европе природный газ торговался около 16 долларов за млн БТЕ, а в Азии — по 14 долларов за млн БТЕ.