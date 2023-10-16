МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Доллар США снизился в понедельник, но остается около максимумов за одну неделю на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который поддерживает спрос на активы-убежища, сообщает Reuters.

Бомбардировка Израилем сектора Газа продолжалась до начала текущей сессии, при этом жители говорят, что это были самые мощные удары за девять дней конфликта.

Индекс доллара упал на 0,08%, до 106,47, но остается вблизи достигнутых в пятницу максимумов. Позднее на этой неделе инвесторы ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который может подать сигналы о перспективах процентных ставок в США.

"Конфликт между Израилем и ХАМАС продолжается, порождая волатильность на финансовых рынках и традиционные потоки в активы-убежища. Эту ситуацию необходимо оценивать на фоне обещаний поддерживать высокие ставки в течение длительного периода времени", — говорит Йенс Петер Соренсен, главный аналитик Danske Bank.

Израильский шекель упал до минимума более чем за восемь лет, до 3,99 за доллар, после того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье пообещал "сокрушить ХАМАС", в то время как его войска готовы войти в сектор Газа.

Шекель упал более чем на 4% против доллара с тех пор, как боевики ХАМАС атаковали израильские города 7 октября.

Евро и британский фунт получили небольшую передышку, при этом фунт укрепился с минимумов за одну неделю, достигнутых в пятницу против американской валюты. На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,2%, по 1,05233. Пара фунт/доллар выросла на 0,15%, до 1,2163.

Между тем правоцентристская Национальная партия Новой Зеландии, возглавляемая Кристофером Лаксоном, сформирует новое коалиционное правительство с партией АСТ после всеобщих выборов, состоявшихся в субботу.

Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,71%, до 0,5926.

Пара доллар США/иена торговалась почти без изменений, по 149,53, недалеко от чувствительного уровня 150. Некоторые трейдеры полагают, что при прорыве этой отметки власти Японии могут поддержать свою валюту интервенциями.

По словам аналитиков, в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке больше других пострадают трейдеры, которые используют иену как валюту финансирования торговли на разнице между процентными ставками. Мировые инвесторы, которые в течение нескольких месяцев продавали иену, чтобы инвестировать в более доходные валюты, выкупали ее обратно в качестве валюты-убежища.

"Очевидно, что война разгоняет инфляцию, тормозит рост экономики и создает угрозу рискованным активам", — говорит аналитик UBS Джеймс Малколм.

Банк Японии продолжает проводить крайне мягкую политику, но участники рынка предполагают, что он может начать постепенно сворачивать стимулирование скорее раньше, чем позже.